Kimberly “La más preciosa” explota con su prometido tras descubrirle mensajes con otra mujer: VIDEO

Kimberly "La más preciosa" enfureció durante una transmisión en vivo luego de que descubriera mensajes entre su prometido Óscar Barajas y otra mujer, la influencer no dudo en reclamarle a su pareja sin importar que todo quedara registrado en video.

Y es que ambos contraerán matrimonio el sábado 9 de diciembre, por lo que el video inmediatamente se volvió tendencia en redes sociales, el próximo matrimonio ha generado mucha polémica ya que muchos seguidores de la integrante del clan de "Las pérdidas" no aprueban esa relación, incluso la mamá de la influencer ha manifestado su desacuerdo con esa unión.

Algunos fans de la influencer no aceptan del todo a Óscar Barajas Foto: Instagram kimberly_lamaspreciosa

La grabación inicia con ella viendo un celular sentada en su automóvil con cara de sorpresa y voltea a ver enfrente de ella donde supuestamente se encontraría su pareja que habría bajado del coche por algo, luego de 22 segundos le dice a su prometido "ay Óscar se salió de los comentarios" y él le responde riendo "no es cierto, estabas en WhatsApp".

Después Kimberly le reclama por una conversación con una mujer que él desconoce cuando la amiga de Wendy Guevara le muestra la conversación ella le pregunta por qué le responde los mensajes y él insiste en desconocer de qué habla "a esta mira", le responde Kim a lo que Óscar Barajas contesta con voz firme "eso fue cuando tu le marcaste, ahorita la voy a bloquear", dejando ver que es una mujer por la que ya habían tenido discusiones anteriormente.

Kimberly "La más preciosa" pelea con su prometido, ¿se cancela la boda?

"Pero quedamos en un acuerdo y no la bloqueaste a la doctora Tania", le reclama "La más preciosa" a su pareja quién ya alterado y en modo de defensa le aclara que no la bloqueo "la eliminé, yo no sabía que me iba a mandar mensaje".

Kimberly "La más preciosa" le pide que le diga que lo deje de estar molestando, le aclara que ya había hablado con él del tema yo pero admitió que sí le preocupa los mensajes que le manda la mujer identificada como Tania y agrega ya muy molesta "dile a la pe%& que qué quiere... hija de su pu&/% ma$%&" y ahí termina la grabación compartida en la cuenta de TikTok .