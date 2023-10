¿Se le subió la fama? Kimberly “la más preciosa” revela que trasmitirá en vivo su boda, pero cobrará y la tunden en redes

Kimberly “la más preciosa” sorprendió a todos sus fans al dar la noticia de que se casará próximamente, quienes le han deseado lo mejor y aseguraron que estarán al pendiente de todos los detalles. Para que no se pierdan nada, ahora, la integrante de “Las perdidas”, anunció que transmitirá en vivo todo. Luego de esto, sus cientos de miles de fans se emocionaron.

Esto ha tenido tintes de drama, pues en julio pasado, Óscar Barajas, el novio de Kimberly, había hecho un comunicado para decir que ambos tomarían caminos diferentes y los planes de boda quedarían cancelados, pero a finales de agosto se reconciliaron y decidieron continuar con sus planes de unirse en matrimonio.

¿Cómo ver la boda de Kimberly “La Más Preciosa”?

La influencer detalló que aún no tiene planificado, pero es un hecho que hará streaming de la ceremonia, eso sí, no será gratis, pero se podrá ver por un bajo costo que aún no está establecido. “Así que vayan haciendo su ahorro y pues van a poder disfrutar conmigo la boda desde sus hogares”, afirmó. Lo cual no pasó desapercibido y se generó un poco de debate.

En los comentarios muchos le recriminaron que cobre, pues consideran que debería ser gratis, algunos hicieron bromas al respecto y muchos más le brindaron su apoyo y aseguraron que estaba bien que hubiera un precio, pues todo ese conlleva un gasto, sólo esperan que no sea algo excesivo.

¿Por qué habían terminado?

Los motivos nunca estuvieron del todo claro, pero cuando él anunció la separación, escribió en una historia de Instagram: "Hoy le doy gracias a la vida por haber puesto una persona maravillosa en el camino la cual me enseñó a saber lo que es amar y ser amado. Hoy tomamos caminos diferentes”. Sin embargo, cuando decidieron regresar, Kim expresó: "Me di cuenta que para yo ser Feliz debe de ser a tu lado tqm #sihayboda".

