Elliot Page confiesa que un famoso actor la violentó verbalmente por su sexualidad: "te voy a quitar lo lesbiana", le dijo

Elliot Page se ha posicionado como uno de los actores más talentosos de Hollywood, pero además de sus roles protagónicos en distintas películas, el actor también se ha consolidado como un referente en la comunidad trans, pues a pesar de las numerosas agresiones decidió hacer pública su transición de género. De esto y más experiencias habla en su libro "PageBoy" lanzado en el 2023, pero de entre todas las páginas ha saltado a la vista una horrible historia que pone en evidencia la lesbofobia existente en Hollywood.

La historia de violencia verbal que vivió Elliot Page

En este libro de memorias, Elliot Page reveló las complejidades y desafíos que ha enfrentado a lo largo de su vida, incluyendo una impactante experiencia de violencia con un actor famoso que cuestionó y menospreció su identidad de género y orientación sexual. De acuerdo con las letras compartidas por Page, ésto sucedió antes de su transición, cuando todavía se identificaba como una mujer lesbiana.

Elliot Page lanzó "Pageboy" en 2023, un libro autobiográfico que ofrece una mirada profunda y personal a su viaje en la vida.

Fotografía: Instagram/@elliotpage

Aunque el actor decidió no revelar el nombre del artista que la agredió, sí explicó que se trata de alguien bastante famoso y todo sucedió durante una fiesta en Los Ángeles. El incidente comenzó con el hombre dirigiéndose a Page con una actitud condescendiente y violenta, diciendo:

Tú no eres lesbiana. Eso no existe. Sólo te asustan los hombres. Voy a cog**** para que te des cuenta de que no eres lesbiana, dijo el actor.

Pero el abuso no terminó ahí ya que el actor finalizó su habladuría con un "no tengo problemas con los gays, lo juro", como si esa frase terminara por desaparecer la violencia lesbofóbica que ejerció. Lamentablemente, ésta no fue la única vez que se enfrentó a agresiones de este tipo, ya que en su libro menciona que ha enfrentado múltiples situaciones similares a lo largo de su vida, reflejando una realidad que muchas personas queer y trans viven constantemente.

He vivido varias versiones de esto a lo largo de mi vida. Muchas personas queer y trans lidian con esto constantemente. Estos momentos de los que a menudo no hablamos o se supone que debemos pasar por alto, son en realidad horribles, reflexionó en su libro.

El libro no solo relata su transición de Ellen Page a Elliot Page, sino que también aborda los numerosos obstáculos y agresiones que ha enfrentado.

Fotografía: Instagram/@elliotpage

La revelación de Elliot Page pone de manifiesto una dura verdad sobre la industria del entretenimiento, donde a pesar de la fachada de aceptación y progreso, persisten actitudes de intolerancia y abuso; de la misma forma, su experiencia es un recordatorio de que la fama y el poder no inmunizan a las personas de comportamientos tóxicos y discriminatorios.

Y aunque no sabemos la razón por la cual Elliot Page haya decidio mantener el anonimato del agresor, ésto también podría ser un indicativo sobre el poder que ciertas figuras de la industria tienen, y cómo su comportamiento a menudo queda impune debido a su estatus "intocable".

El libro sirve como un llamado a la acción para que la sociedad, y particularmente la industria del entretenimiento, reflexione sobre sus actitudes y comportamientos.

Fotografía: Instagram/@elliotpage

La importancia de "Pageboy" en la industria

"Pageboy" es más que una autobiografía, es un testimonio de resistencia y valentía. Por ello, desde su lanzamiento en el 2023, el libro ha sido elogiado por su honestidad y la manera en que Elliot Page aborda temas difíciles como la identidad de género, la sexualidad y la lucha contra la discriminación.

Disponible tanto en formato físico como virtual este libro invita a las, les y los lectores a transitar en una travesía íntima a través de las experiencias de Page; desde su infancia y carrera en Hollywood, hasta su decisión de vivir auténticamente como hombre trans. Es por ello que el lanzamiento de "Pageboy" ha generado una oleada de apoyo y solidaridad hacia el actor.

"Pageboy" es una obra esencial para comprender las complejidades de la identidad y la lucha constante por la aceptación y el respeto.

Fotografía: Instagram/@elliotpage

Igualmente, la comunidad LGBTIQ+ ha celebrado la valentía de Page al compartir su historia y arrojar luz sobre las luchas que muchas personas enfrentan en silencio. Organizaciones y activistas han utilizado las revelaciones de Page para destacar la necesidad de mayores protecciones y respeto hacia las personas queer y trans. Por otro lado, algunos sectores de la sociedad todavía muestran resistencia hacia las historias de personas trans, subrayando la importancia de seguir educando y sensibilizando sobre estos temas.

¿Qué es la lesbofobia y por qué es un problema bastante serio?

De acuerdo con activistas expertas, la lesbofobia es una forma de discriminación y odio dirigida específicamente hacia las mujeres lesbianas. Este término combina "lesbiana" y "fobia", similar a cómo se utiliza la palabra "homofobia" para describir el odio o miedo irracional hacia las personas homosexuales en general.

La lesbofobia es un problema serio que afecta profundamente la vida de muchas mujeres alrededor del mundo.

Fotografía: Pinterest/Mel Rocha.

Manifestaciones de la lesbofobia

La lesbofobia se manifiesta de varias maneras, desde comentarios despectivos y burlas hasta violencia física y exclusión social; algunas de ellas son:

Violencia física y verbal: insultos, amenazas y agresiones físicas hacia mujeres que son o son percibidas como lesbianas.

Discriminación en el trabajo: despidos injustificados, negación de ascensos y hostigamiento laboral basados en la orientación sexual.

Exclusión social: aislamiento en entornos sociales, familiares o escolares debido a prejuicios y estereotipos negativos.

Invisibilización: ignorar o minimizar las relaciones y experiencias de las mujeres lesbianas en los medios de comunicación, literatura, y otras esferas culturales.

Promover la visibilidad de mujeres lesbianas en los medios y la cultura para combatir estereotipos negativos.

Fotografía: Pinterest

¿Por qué la lesbofobia es peligrosa?

La lesbofobia es un problema bastante serio porque tiene impactos profundos y devastadores en la vida de las mujeres lesbianas y en la sociedad en general. De acuerdo con expertas, hay algunas razones que identifican el peligro de la lesbofobia, tales como:

Impacto en la salud física y mental

Las mujeres lesbianas que enfrentan lesbofobia pueden experimentar altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático (TEPT). La constante discriminación y el rechazo pueden llevar a un deterioro significativo de la salud mental.

La lesbofobia contribuye a tasas más altas de intentos de suicidio entre las mujeres lesbianas, especialmente aquellas que son jóvenes o que no cuentan con un sistema de apoyo adecuado.

La lesbofobia también está entrelazada con el sexismo, ya que desafía las normas de género tradicionales y, por ende, enfrenta rechazo y violencia.

Fotografía: Instagram/@draw.elly

Violencia y crímenes de odio

Las mujeres lesbianas son frecuentemente víctimas de violencia física y sexual, incluyendo violaciones correctivas, un tipo de agresión sexual que pretende "cambiar" su orientación sexual.

La lesbofobia puede llevar a crímenes de odio, donde las mujeres son atacadas únicamente por su orientación sexual. Estos crímenes pueden ser extremadamente violentos y dejar secuelas físicas y emocionales duraderas.

Exclusión social y discriminación

La lesbofobia en el lugar de trabajo puede resultar en despidos injustificados, acoso laboral y negación de ascensos, limitando las oportunidades profesionales y económicas de las mujeres lesbianas.

Las mujeres lesbianas pueden enfrentar el rechazo de sus familias, amigos y comunidades, lo que puede llevar a un aislamiento social significativo y a una falta de redes de apoyo esenciales para el bienestar emocional.

Es esencial trabajar colectivamente para erradicar esta forma de odio y construir una sociedad más justa e inclusiva.

Fotografía: Pinterest/Vale Rial.

Barreras legales y derechos

En muchos lugares, las mujeres lesbianas no tienen los mismos derechos legales que las personas heterosexuales, incluyendo derechos matrimoniales, de adopción y protección contra la discriminación.

La lesbofobia puede llevar a una falta de acceso a servicios de salud adecuados, incluyendo atención médica y psicológica sensible a sus necesidades específicas.

Reforzamiento de estereotipos de género

La lesbofobia refuerza estereotipos de género dañinos, perpetuando la idea de que las relaciones heterosexuales son las únicas válidas y que las mujeres deben conformarse a roles de género tradicionales.

La lesbofobia está estrechamente ligada al sexismo y la misoginia, ya que ataca a las mujeres por no conformarse a las expectativas de género y por desafiar el patriarcado.

La lesbofobia es un problema grave porque perpetúa la violencia y la discriminación, afectando profundamente la vida y el bienestar de las mujeres lesbianas.

Fotografía: Pinterest/Brenda Mendez.

Efectos en la sociedad