Ana Claudia Talancón abre su corazón y revela que sufrió varios abusos: “El medio del espectáculo tiene un lado oscuro”

Por su belleza, carisma y talento, Ana Claudia Talancón es una de las actrices más elogiadas de su generación. Es conocida por su trabajo en “El crimen del padre Amaro” y “Matando cabos”, así como en “Soy tu fan”. Sin embargo, en entrevista con Yordi Rosado, la actriz, de 44 años de edad, abrió su corazón y por primera vez reveló cómo se inició en la actuación, confesando que sufrió varios abusos.

Durante la charla, la originaria de Cancún, Quintana Roo, recopiló varios aspectos de su vida, ya que incluso habló de cómo se ha esforzado por ser madre, sin tener éxito. Además de esto, la actriz recordó que llegó a Ciudad de México cuando tenía recién cumplidos los 15 años debido a que su papá recibió un trabajo en una televisora.

La actriz mexicana tuvo una emotiva plática con Yordi Rosado. Foto: Instagram Yordi Rosado.

Ana Claudia Talancón revela que fue víctima de abusos

“Hay cosas que me cuesta mucho hablar, lo estoy trabajando en terapia, hay cosas que me cuesta trabajo procesar en la vida, abuso. Sabemos que el medio del espectáculo tiene un lado oscuro y yo no soy la excepción”, expuso Ana Claudia Talancón al abordar el tema, sin entrar en tantos detalles.

Tras abrir su corazón, la actriz de “Como caído del cielo” expresó su admiración para aquellas mujeres que hablan de estos temas, a fin de luchar contra ellos y hacer la diferencia, ya que destacó que ella no está lista para dar ese paso. “No sabes lo mucho que admiro a estas mujeres que han hablado de todo lo que les ha pasado, han dicho nombres y a mí me cuesta mucho trabajo, todavía no estoy lista para hablar de muchas cosas que han pasado”.

Ana Claudia Talancón no precisó cuántos abusos sufrió, pero dijo que fueron muchos. Foto: Instagram Yordi Rosado.

Ana Claudia Talancón, víctima de abuso del fallecido director Gabriel Retes

Aunque Ana Claudia Talancón habló del tema por primera vez, no quiso ahondar en el tema, pero sí reveló que el fallecido director Gabriel Retes Balzaretti, mejor conocido como Gabriel Retes, abusó de ella. La actriz trabajó con el director, quien perdió la vida en 2020, para la realización de la cinta “El cometa” que se estrenó en 1999.

En ese momento, la famosa fue víctima de comentarios subidos de tono. En la charla con Yordi Rosado, expuso lo siguiente: “Gabriel Retes en ‘El Cometa’ que llegaba y te decía: ‘a mí hace mucho que no se me para, pero anoche soñé contigo’, yo tenía 15 años. Y no sé por qué el hecho de que ya no esté con nosotros me hace sentir que puedo hablar de esto”.

Terapia psicológica, la herramienta de Ana Claudia Talancón

Ana Claudia Talancón expuso que estas situaciones igual vienen desde un sentir personal que igual la orilló a estar callada, pretendiendo “como si no hubiera pasado”: la desconfianza y baja autoestima. Por lo mismo, la actriz trabaja en ella en terapia psicológica. “Una vez que dices ‘no’ y empiezas a trabajarlo, en mi caso viene de una desvalorización personal que sientes que no valías la pena para que alguien te respetara, no valiste lo suficiente para que alguien pudiera valorarte y pensar que eres un ser digno de cuidarse”.