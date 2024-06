Armie Hammer habla por primera vez sobre su supuesto canibalismo: "fue divertidísimo"

Cuando un rumor comienza a esparcirse por redes sociales resulta muy complicado ponerle fin o aclararlo por completo y aunque ésto parezca sólo un juego de dimes y diretes, los chismes pueden llegar a arruinar la carrera de una persona y más cuando es alguna figura de Hollywood. Esto fue lo que le sucedió a Armie Hammer, quien se hizo conocido por sus papeles en películas como "The Social Network" y "Call Me by Your Name", pero que fue señalado por, supuestamente, ser un caníbal declarado.

Las acusaciones de abuso hechas a Armie Hammer en el 2021

Fue en el año 2021 cuando una cuenta anónima de Instagram compartió capturas de pantalla de supuestos mensajes de texto enviados por él a varias mujeres, en ellos se podían leer referencias a fantasías sexuales extremas y canibalismo, lo que llevó a una serie de acusaciones públicas y hasta una investigación policial.

Armie Hammer, conocido en Hollywood por sus, ha enfrentado una tormenta de controversias que han puesto en peligro su carrera.

Por si esto no fuera suficiente, una mujer identificada como Effie afirmó que en el año 2017, Armie Hammer abusó sexualmente de ella durante varias horas. Effie compartió su historia en una conferencia de prensa en marzo de 2021, y las acusaciones resultaron en una investigación por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles. Además, otras mujeres también acusaron a Hammer de comportamiento abusivo, describiendo experiencias de manipulación emocional y físicas similares.

Si bien Hammer negó todas las acusaciones de comportamiento criminal, afirmando que todas sus interacciones fueron consensuadas, nunca tocó el tema del supuesto canibalismo, por lo que las teorías sobre él comenzaron a crecer rápidamente, afectando su carrera de manera muy profunda.

Armie Hammer habla por primera vez de su supuesto canibalismo

Fue hasta hace algunos días que a través del podcast "Painful Lessons" que Armie Hammer describió la situación como "divertidísma" y habló sobre el impacto devastador en su vida personal y profesional. Y es que tras estas acusaciones, el actor fue despedido de varios proyectos importantes y de su agencia de talentos, por lo que su carrera en Hollywood sufrió un golpe significativo, y el actor se retiró de la vida pública por un tiempo. Y en diciembre de 2021, Hammer dejó una clínica de rehabilitación en Florida donde se trató por problemas de consumo de sustancias, alcohol y sexo.

Durante su entrevista, el actor compartió su asombro y desconcierto ante las acusaciones de canibalismo que enfrentó en el pasado, las cuales, según él, fueron ampliamente aceptadas sin cuestionamiento. Hammer calificó la situación como "divertidísima" y recordó la incredulidad que sintió cuando las acusaciones se difundieron.

Hammer ha reflexionado sobre cómo estas experiencias le han obligado a confrontar aspectos oscuros de su vida y a buscar ayuda.

La gente me llamó caníbal y todos les creyeron. Dicen: 'Sí, ese tipo se comió a la gente'. Y yo pensaba: '¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿Saben lo que implica ser caníbal? ¡Tienes que comerte a la gente! ¿Cómo voy a ser caníbal?' Fue una situación muy extraña", comentó Hammer entre risas.

A pesar del impacto negativo que estas acusaciones tuvieron en su vida, Hammer expresó gratitud por las lecciones aprendidas y aseguró que ahora se encuentra en un lugar de mayor plenitud personal. "Incluso en medio de las discrepancias y lo que la gente decía, estoy agradecido por cada detalle que me llevó a este punto en mi vida", declaró en el podcast.

El actor admitió que, antes de enfrentar las acusaciones, no sabía cómo amarse a sí mismo ni cómo validar su propia existencia, dependiendo en cambio de su carrera para obtener esa validación externa. "Nunca me sentí satisfecho ni feliz conmigo mismo, no tenía autoestima", confesó Hammer.

A pesar de todo, Hammer sigue luchando por redimir su imagen y encontrar nuevas formas de expresarse artísticamente.

De la misma forma, Hammer describió el impacto de las acusaciones como una "bomba de neutrones" que destruyó su ego y lo alejó de personas que él creía que eran sus amigos. "Me mató, mató mi ego y a todas las personas a mi alrededor que pensé que eran mis amigos y que no lo eran. Todas esas personas, en un instante, se fueron. Pero todavía estoy aquí, tengo mi salud y estoy muy agradecido por eso", reflexionó.

Al concluir la entrevista, Hammer reconoció que su carrera como actor "no está en ninguna parte" y que ya no es un "bien viable" para el sistema de Hollywood. No obstante, sigue buscando nuevas formas de expresarse artísticamente y se muestra optimista sobre su futuro.