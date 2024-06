"Me corrió": Luz Elena Gonzales se quedó sin trabajo por sufrir el acoso de un productor

La famosa conductora de televisión y modelo, Luz Elena González se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de conceder una entrevista en la que recordó el acoso que sufrió por parte de un famoso productor de televisión. Sus declaraciones indignaron a sus millones de seguidores.

A sus 49 años de edad, la famosa nacida en Guadalajara, Jalisco, se ha consolidado como una de las grandes figuras de la farándula gracias al trabajo que ha realizado en televisión. Actualmente forma parte del elenco de conductoras del matutino "Venga La Alegría", trasmitido por TV Azteca.

Sigue leyendo:

Luz Elena rompe en llanto al recordar el abandono que tuvo de su padre y cómo le afectó de adulta

La conductora es de las favoritas. Foto: Instagram/@luzelenaglezz

Luz Elena González cuenta el acoso que sufrió

Hace unos días Luz Elena González, una de las conductoras de televisión más famosas en el país, estuvo como invitada en el podcast "Este es mi... ¡desmoder!", conducido por Rodrigo Vidal. Fue en ese espacio donde contó que fue víctima de acoso por parte de un productor de televisión.

En este sentido la actual conductora de "Venga La Alegría" dijo que en algún momento de su carrera también sufrió acoso. Ante la sorpresa del entrevistador, la modelo dijo que no aceptó la "invitación", pero desafortunadamente se quedó sin trabajo a los siguientes días.

"Claro que también sufrí acoso y te quedabas sin trabajo", contó.

Finalmente, para no generar más controversia, Luz Elena González explicó que un productor asociado la acosó y le dijo que la iba a correr del programa, cosa que finalmente sucedió. La modelo no reveló el nombre de la persona involucrada en el escándalo. "Me tocaron los ofrecimientos. Me quedé sin trabajo. Fue un productor asociado. Me corrió incluso del programa", señaló.