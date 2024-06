Maná, ¿los Beatles mexicanos? Fher asegura que tienen fans en todo el mundo

Con una trayectoria de casi 40 años, la agrupación mexicana de rock Maná es de las más emblemáticas del país debido a que le abrió el camino a las siguientes generaciones interesadas en incursionar en este género musical. Lo cierto es que no sólo es conocida en México, sino que tiene fama internacional, aseguró su líder, el vocalista Fernando Olvera, mejor conocido como Fher.

Maná se compara con The Beatles y The Rolling Stone

Los integrantes del grupo tuvieron una entrevista con Jessie Cervantes para Exa FM y se compararon con The Beatles y The Rolling Stone, agrupaciones que pasaron a la historia debido al impacto global que generaron. Ambas son inglesas, sólo que la primera surgió en Liverpool, mientras que la segunda en Londres.

Fher, líder de Maná, expuso que él y su equipo tienen fans de todo el mundo. Foto: Instagram Maná.

Maná, ¿los Beatles mexicanos?

“Algunas personas que nos encontramos, ahora en Barcelona, nos llegan y nos dicen ‘ay, ustedes son los de Maná’, pero hablando mal español o inglés. Nos dicen, ‘nosotros venimos de Netherlands y Amsterdam y estamos muy emocionados de encontrarlos en la calle y vamos ir mañana a su concierto’”, expuso Fher, quien les preguntó a estos fans si hablan español y estos respondieron “muy poquito, pero nos encanta su música”.

El vocalista de Maná también recordó que conoció una fan de Armenia, destacando que la banda tiene fans que no hablan español, pero pese a eso sigue sus pasos y van los conciertos. Debido a esto, el intérprete de “Mariposa traicionera” recordó que en su juventud él y personas de su generación seguían los pasos de The Beatles y The Rolling Stone, aunque en ese momento no sabían nada de inglés.

“Si te das cuenta, a nosotros nos gustaron The Beatles y The Rolling Stone y eso que no sabíamos ni papa de inglés”, expresó Fher, mientras que Jessie Cervantes expuso que en ese momento “wachawacheaba uno muy bien” porque cada quien inventaba las canciones, pero no faltaba la emoción al intentar cantar en inglés.

Historia de Maná

Maná surgió en 1986 en Guadalajara, Jalisco. Sus integrantes son Fher (guitarra rítmica, armónica y voz líder), Juan Calleros (bajo y contrabajo), Álex González (batería y voz) y Sergio Vallín (guitarra y voz). Desde sus inicios, la banda de rock mexicano se ha mantenido fiel a su estilo y eso ha influido en su éxito.

La banda de rock en español fue fundada en 1986, es decir, hace 38 años. Foto: Instagram Maná.

A lo largo de casi 40 años, 38 para ser precisos, Maná ha tenido numerosos éxitos que incluso han sido un llamado social. Algunos de sus éxitos musicales son “Vivir sin aire” (1992), “El reloj cucú” (1995), “En el muelle de San Blas” (1997), “Labios compartidos” (2006) y “Amor clandestino” (201).