Horacio Pancheri habla del mensaje en el que criticó el físico de Samadhi Zendejas: “¿Ustedes nunca le dijeron a alguien que era feo o fea?”

Horacio Pancheri habló sobre la polémica de la que fue protagonista en octubre de 2023 cuando Samadhi Zendejas lo exhibió por el mensaje que le envió a través de Instagram en el que critica su físico llamándola "fea". El actor argentino, quien dijo haberse sentido "denigrado" por los ataques que recibió en redes sociales, se defendió argumentando que el mensaje sí se envió de su cuenta, pero no habría sido él quien lo hizo.

¿Qué pasó entre Horacio Pancheri y Samadhi Zendejas?

Samadhi Zendejas se ha caracterizado por su talento ante las cámaras y por estar entre las celebridades que son parte del movimiento "body positive", además de sus mensajes de empoderamiento femenino. Ante esto, no dudó en exponer el comentario que recibió de Horacio Pancheri en privado a través de Instagram donde critica su físico. De inmediato fanáticos y otros famosos no dudaron en defender a la actriz, a ellos se sumó su hermano, Adriano, quien exigió una disculpa para su hermana.

Sigue leyendo:

El microbikini negro con el que cautivarás en tus vacaciones en la playa este verano y te ayudará a recrear el estilo de Samadhi Zendejas

¡Olvida a William Levy! Elizabeth Gutiérrez protagoniza romántico momento con Gabriel Soto

Horacio Pancheri asegura haberse sentirse "denigrado" tras ser exhibido por Samadhi Zendejas. Foto: IG @samadhiza

“Me estoy arreglando para sentirme más linda, para sentirse un poquito más bonita, que es algo que no piensa todo el mundo y es respetable. Hoy amanecí con un mensaje de Horacio Pancheri insultándome. Usó una palabra que jamás me atrevería a utilizar, siendo que soy una mujer fea. Yo respeto su opinión, sé que no me lo querías enviar a mí, se lo querías enviar a alguien más, pero en ese momento en el mundo, con todo lo que está pasando, ¿qué tan propositivo es compartir ese tipo de cosas? Por comentarios como el tuyo, muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas”, dijo la actriz.

Horacio Pancheri se defiende de los ataques por mensaje a Zendejas

El actor de "Un golpe de suerte" señaló que tras exhibirse el mensaje a Samadhi Zendejas, mismo que negó haber enviado, perdió proyectos con algunas marcas y se sintió "denigrado" por los ataques que recibió a través de redes sociales por los fans de la actriz. Pancheri cuestionó el motivo por el que la también influencer habría decidido exponerlo pues, asegura, la buscó en privado para intentar pedirle una disculpa y deslindarse.

“¿Ustedes nunca le dijeron a alguien que era feo o fea? ¿O un comentario a un tercero de que esa persona es fea o feo? Que tire la piedra la primera persona… entonces, no seamos hipócritas ni cínicos, no fue una agresión personal, ahora, ¿por qué lo hizo público? Nena, yo no te conozco a ti, no sabes quién soy, no tenemos ningún tipo de relación, yo me estoy por casar, tengo un hijo, tengo una carrera construida hace 10 años para que tú vengas a exhibir un mensaje (...) “¿Dónde está tu mensaje de pro amor, pro mujer, ¿generar más violencia? Yo te busqué, yo te escribí, a tu hermano le escribí que es el que te cuida las maletas y te lleva al maquillaje, y el hermano en Twitter me escribe: ‘¿Tanto te costaba escribir una disculpa?’”, dijo el actor.

El actor sostuvo su postura y aseguró no haber sido él quien envió el mensaje a Zendejas, aunque le pidió una vez más disculpas: “Yo como hombre me tengo que hacer cargo de lo que pasó y pedir una disculpa públicamente, cosa que no tendría que hacer porque no hice nada malo, pero bueno si te afectó el comentario de fea e hiciste un gran revuelo, vuelvo a pedir disculpas. Cosa que no salió de mis dedos, sí de mi red social, pero no de mis dedos”.

“¿Pues no que le habían hackeado su teléfono?”, “A él qué le interesa si Samadhi es bonita o no, además, está hermosa”, “En México se le terminó su carrera”, “Diría mi Wendy: ‘Pobre perro’”, “Ya mejor ni hubiera dicho nada, ahora ya nos acordamos”, “Primero dice que no sabe quién es, que no la sigue y luego que le mandó mensaje por WhatsApp”, “Ese güey trae la realidad bien alterada” y “Se hunde más”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.