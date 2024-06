¡Como Anabelle! Muñeca poseída se mueve transmisión en vivo de "Hoy" y sorprende a Tania Rincón y Raúl Araiza

Un hecho paranormal ocurrió en el programa Hoy esta mañana luego de que una muñeca poseída se moviera en plena transmisión en vivo cuando hablaban precisamente sobre los orígenes de este objeto maligno. Ninguno de los conductores se percató de lo ocurrido hasta que reprodujeron nuevamente la grabación.

Seguir leyendo

"Movió muchas emociones": Paul Stanley habla por primera vez de la visita de Mario Bezares al programa Hoy

Conductor de "Hoy" vive momentos de angustia durante asalto: "Me apuntaron con una pistola en la cabeza"

Raúl bromeó con el hecho al sentir miedo | Foto: Programa Hoy

Muñeca poseída se mueve en plena transmisión en vivo de Hoy

En un video compartido por el matutino se puede observar cómo la muñeca de panteón se mueve. La conductora Tania Rincón aclaró que nadie la estaba manipulando ni estaban cerca para que moverla. Mientras que el especialista en sucesos paranormales que acudió como invitado refirió que la muñeca primero alertó con el movimiento de la veladora que estaba junto a ella y posteriormente se deslizó unos milímetros hacia abajo de la caja donde se encontraba.

Asimismo refirió que este tipo de objetos cuando están poseídos se mueven con energía, por lo que pidió al público así como a los conductores que no tuvieran miedo, ni crearan expectativa de aquel suceso, sino que lo dejaran pasar ya que entre más miedo generen pueden hacer este tipo de acciones.

El experto refirió que este tipo de objetos cuando están poseídos se mueven con energía | Foto: Programa Hoy

¿Realidad o fantasía?

El invitado de la sección que estaba presentando Tania Rincón y Raúl Araiza estaba explicando el origen de las llamadas muñecas de panteón cuando inesperadamente una personas de la producción de Hoy dice que la muñeca se movió, en ese momento los conductores se quedaron quietos en expectativa de los hechos tratando de entender qué había ocurrido.

El video del aterrador momento fue compartido en las redes sociales de Hoy, donde internautas reaccionaron al hecho paranormal, algunos señalaron que en los programas no deben invocar a los demonios, y que lo ideal sería no mostrar eso a los televidentes, mientras que otros usuarios no creyeron en el hecho y aseguraron que alguien la movió.

"Para que llevan malas vibras", "No puedo creer que la gente aún crea esto", " Les encanta burlarse de la gente", "Esas cosas son de mucho cuidado, no deben jugar con el diablo", fue lo que internautas escribieron en los comentarios.