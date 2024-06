Conductor de "Hoy" vive momentos de angustia durante asalto: "Me apuntaron con una pistola en la cabeza"

Fer Sagreeb es uno de los conductores más queridos del programa “Hoy”, por ello, lo que le ocurrió recientemente generó gran preocupación entre sus fans. Y es que vivió momentos de angustia cuando fue asaltado mientras estaba al interior de su vehículo en la Ciudad de México, motivo por el que ahora dijo no sentirse seguro de salir de su casa.

Fer Sagreeb sufre asalto en la CDMX

En entrevista para la revista TVNotas, Fer Sagreeb detalló que todo ocurrió sobre la avenida San Antonio en la capital del país cerca de las seis de la tarde, cuando dos sujetos se acercaron a su vehículo para apuntarle con una pistola en su cabeza y exigiendo que entregara todos sus objetos de valor: “Estaba esperando a que el semáforo cambiara a verde, en eso llegaron dos tipos. Uno se puso en la puerta del copiloto y el otro de mi lado”.

Sigue leyendo:

Cae en Coyoacán Juan Carlos "N", acusado de golpear y asaltar a estudiante de la UAM Xochimilco

“Se llevaron todo mi dinero”: momento exacto en el que una mujer es asaltada en su casa tras llegar del banco | VIDEO

Conductor de "Hoy" vive momentos de angustia durante asalto. Foto: IG @fersagreeb

“Me dijeron que bajara el vidrio y me apuntaron con una pistola en la cabeza. Gritaban que les diera todo rápido. Les di mi reloj, unos lentes y el celular. Me asusté muchísimo porque me pidieron que me bajara del coche. Cuando lo iba a hacer decidieron irse. No sé si recibieron una alerta o algo, pero se fueron. Estas personas lograron obtener mi WhatsApp, se metieron a la cuenta de mi banco y me quitaron dinero”, recordó el presentador.

Añadió que tras el asalto salir de su casa se ha convertido en algo a lo que le teme: “En los 15 años que llevo en México jamás me había pasado algo así, al llegar a mi casa creía que, tal vez, ya estaba muerto. Viví un momento muy fuerte, no se lo deseo a nadie. No sólo me robaron lo material, me robaron mi paz, ¡ya no me siento seguro al salir!”.

Fer Sagreeb es víctima de asalto en la Ciudad de México. Foto: IG @fersagreeb

¿Quién es Fer Sagreeb?

Originario de Guerrero, Fernando Sagreeb comenzó su carrera como modelo siendo la imagen de importantes marcas tanto nacionales como internacionales, además de participar en algunos videos musicales. Su trayectoria como conductor inicio con programas como “Telehit” y “Ritmoson”, donde se ganó de inmediato el cariño del público con su atractivo físico, talento y simpatía.

Sagreeb se abrió paso con éxito en el mundo fitness y comparte consejos de alimentación saludable y rutinas de ejercicio. En el pasado el conductor reveló que su pasión por el ejercicio comenzó debido al sobrepeso su tuvo durante su adolescencia y la manera en la que esto impactó de manera negativa en su salud. También ha participado en proyectos como “Aquí te levantas”, “Ponte Fit” y TUDN; además, en telenovelas como “Amor de barrio” y los reality shows “Reto 4 Elementos”.

Fer Sagreeb da consejos de vida saludable. Foto: IG @fersagreeb

En 2023 durante su participación en "Hotel VIP" recibió una ola de apoyo luego de que fuera orillado por Jawy Méndez a revelar detalles sobre su orientación sexual y revelar que es gay: "Cuando quieres decir algo, tu cuerpo quiere decirlo, pero tu mente no. Es como una lucha, que sientes que te ahogas de verdad. A pesar de que es una situación que muchísima gente tiene, en mi caso he tenido la fortuna de verdad y el amor de que estoy rodeado de una familia que sabe y me apoya".