Sergio Basáñez responde a las críticas por dejar las telenovelas para vender caldo de huesos

Sergio Basáñez posee una extensa trayectoria en la pantalla chica y se mantiene en el corazón del público como uno de los grandes galanes de las telenovelas, por ello, sorprendió a sus fans al revelar que el motivo de su ausencia sería su negocio de caldo de huesos. Usuarios reaccionaron con comentarios negativos, algo a lo que el actor decidió responder con un contundente mensaje donde deja claro lo que sucederá con su carrera en la televisión.

Sergio Basáñez responde críticas por vender en bazares

Recientemente, el protagonista de “Amor en custodia” se volvió viral luego de que se difundiera en redes sociales el video donde promociona el producto que vende en diferentes bazares. Ante esto, fanáticos de inmediato recordaron algunos de sus más conocidos papeles en televisión y lo cuestionaron sobre su regreso a la pantalla chica, esto luego de ser una de las grandes estrellas y galanes de los melodramas.

Sigue leyendo:

Fue el galán de las telenovelas de TV Azteca, probó suerte en otras televisoras y regresa después de 7 años, así luce

Actor de “Quinceañera” comparte inquietante mensaje con su última voluntad luego de que le detectaran tumores en el colon

Sergio Basáñez responde a críticas por vender caldo de huesos. Foto: IG @sergiobasanez_oficial

Ante el alboroto que su nuevo negocio generó en redes sociales, en entrevista para el programa “Venga la Alegría” no dudó en responder a quienes lo han criticado: “Yo creo que uno debe salirse de su zona de confort Siempre debes de arriesgar; el que no arriesga no gana. En mi caso, sigo actuando y sigo dedicándome a esto, es buscar nuevos horizontes en la vida y yo creo que eso es muy saludable para cualquiera".

Conductores del matutino se sumaron a los comentarios sobre el negocio del Basáñez y lo defendieron destacando su trabajo: “Yo no sé por qué a la gente le molesta que, la gente que anda en el mundo de espectáculo, se ponga a emprender. Es muy digno. Mientras no robes, no mates y no hagas cosas malas, la lanita es la lanita”.

Sergio Basáñez vende caldo de huesos en bazares. Foto: IG @sergiobasanez_oficial

¿Sergio Basáñez regresa a las telenovelas?

El negocio de Sergio Basáñez despertó curiosidad entre sus fanáticos sobre la posibilidad de su regreso a las telenovelas, algo a lo que respondió en una entrevista para “Ventaneando” donde indicó que retomará su aparición ante las cámaras con algunos capítulos de “Lo que callamos las mujeres”.

“Estamos muy contentos, la verdad. Ahí dijeron en internet que estaba en bancarrota y que tenía mi puestito, entonces yo vendía caldito de hueso. A mí me da mucha risa (…) ahí estamos con ese emprendimiento, echándole todas las ganas a ver qué tal. Después de todo este chisme que se hizo lo colocamos en un supermercado y en una farmacia”, dijo el actor sobre su negocio.