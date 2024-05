Actor de “Quinceañera” comparte inquietante mensaje con su última voluntad luego de que le detectaran tumores en el colon

Sebastián Ligarde generó gran preocupación entre sus fanáticos tras publicar un video en su cuenta de TikTok despidiéndose del público y hablando de su última voluntad, esto luego de que en 2022 le fueran detectados dos tumores en el colon. De inmediato surgió inquietud de sus seguidores, pues en el pasado el actor también habló de la etapa difícil en su vida por la fuerte depresión que sufrió.

Sebastián Ligarde comparte inquietante mensaje

El actor, de 70 años de edad, compartió un video en TikTok que más tarde fue borrado debido a la preocupación que generó en sus seguidores debido a los problemas de salud que enfrentó Ligarde hace poco más de un año y que lo llevaron a pensar lo peor. Así como por la depresión que sufrió en el pasado, algo que sus fanáticos creyeron que podría estar pasando nuevamente.

“Sí algún día me muero y no me puedo despedir de ti. Nunca me voy a olvidar de la vida maravillosa que pudimos compartir juntos. Esto se lo digo a mi familia íntima, a mi familia y a mis fans en Perú, a mis fans en México”, decía el actor en el clip donde pedía que la mitad de sus cenizas fueran depositadas en Perú por el gran recibimiento que ha tenido del público en ese país, y la otra mitad en México donde gozó de gran fama por telenovelas como “Quinceañera”.

“Así dejo un pedacito de mi corazón para siempre allá, los amo”, añadió Ligarde en el mensaje que de inmediato despertó inquietud, pues en 2022 le extirparon dos tumores en el colon. El primero durante una colonoscopia, y el segundo en una complicada cirugía debido a que no lo podían remover de otra manera ya que su tamaño era de 33 milímetros.

Sebastian Ligarde aclara preocupante mensaje

En entrevista para el programa “De primera mano”, el actor de “María la del barrio” aclaró que aquel mensaje surgió luego de que se enterara de la repentina muerte de una de sus grandes amigas, así como de las complicaciones de salud que tuvo su hermano y por la que estuvo a punto de morir. Indicó que esto lo llevó a reflexionar sobre la despedida con sus seres queridos y hacerles saber su cariño, pues no sabe si al partir podrá hacerlo.

“Las quité de las redes porque empezaron a haber muchas interpretaciones, más allá de lo que me está pasando en este momento (…) Estas cosas me pusieron a pensar que cualquiera nos podemos ir en cualquier momento y no decirle nada a la gente que es importante, empezando por un adiós, te amo, un gracias. Todas estas cosas me hicieron reflexionar y dije: ‘No, si algún día me llegó a morir sin haberme podido despedir, quiero que sepan las personas la vida maravillosa que me dieron’”, dijo.