Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, fue ingresada de emergencia al hospital, ¿qué le sucedió?

Nuevamente, la polémica pareja integrada por Kimberly Flores y el cantante Edwin Luna han dado de qué hablar, esta vez debido a las complicaciones de salud que presentó la exparticipante de La Casa de los Famosos, pues la mujer guatemalteca alertó a sus seguidores al dar a conocer que fue ingresada de emergencia al hospital.

La también cantante y modelo reveló a través de sus redes sociales los detalles de este angustiante episodio que vivió junto a su familia, especialmente a lado de su famoso esposo el cantante de banda Edwin Luna, quien estuvo con ella en todo momento durante su hospitalización.

Sigue leyendo:

Kimberly Flores habla por primera vez de su video viral, ¿se robó la propina que Edwin Luna dejó a los meseros?

VIDEO: Edwin Luna presume sus "arreglitos" en el rostro y le llueven críticas por lucir irreconocible

La guatemalteca alertó a sus seguidores.

Foto: IG @kimfloresgz

¿Qué le sucedió a Kimberly Flores?

Kimberly Flores utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores lo que había sucedido. Según explicó en varias historias, tuvo que ser llevada de urgencia por Edwin Luna al hospital debido a un fuerte dolor estomacal que la dejó incapacitada. La rapidez con la que su esposo actuó fue crucial para que recibiera atención médica a tiempo.

Una vez en el hospital, los médicos realizaron diversos exámenes para determinar la causa del dolor intenso que estaba experimentando Kimberly. Fue entonces cuando se descubrió que padecía de cálculos en la vesícula, una condición que puede causar severas molestias y complicaciones si no se trata adecuadamente.

“Miren la cara que cargo, ya me van a dar de alta gracias a Dios. Vine con una infección severa y cuando me hicieron los exámenes se dieron cuenta de que tenía unas piedritas en la vesícula”, compartió con sus seguidores, visiblemente desmejorada.

La cantante y modelo compartió detalles de su salud en redes sociales.

Foto: IG @kimfloresgz

Afortunadamente, los médicos determinaron que no sería necesaria una intervención quirúrgica inmediata. Kimberly Flores reveló que, en lugar de ser operada, seguiría un tratamiento médico que le permitiría manejar la situación sin necesidad de pasar por el quirófano. “Vamos a tratarlas, porque no hubo que operar, pero el susto… Después del ultrasonido, medicamentos y así, pero bueno, gracias a Dios ya me van a dar de alta y ahora a cuidarme”, explicó.

Edwin Luna nunca se despegó ni un momento del hospital

Durante todo este proceso, Kimberly estuvo acompañada en todo momento por su esposo Edwin Luna, y fue a través de sus historias, que ella agradeció profundamente el apoyo y el cuidado que recibió de parte del cantante: “Gracias por cuidarme”, escribió Kimberly, dejando en claro el fuerte vínculo que los une pese a todas las polémicas que han protagonizado a lo largo de su relación.

Edwin no se separó de ella ni un momento.

Foto: IG @kimfloresgz

Cabe señalar que la guatemalteca ya está de regreso en su hogar, pues fue dada de alta en las primeras horas del pasado domingo 16 de junio. En otra historia de Instagram, mostró cómo su familia la recibió con un desayuno especial y mencionó que tendría que guardar reposo durante varios días. “Tocó hacer reposo el día de hoy”, comentó, demostrando su gratitud por estar rodeada de sus seres queridos en este momento de recuperación.

Sin embargo, lo anterior no fue excusa para no celebrar al líder de “La trakalosa de Monterrey” en el Día del Padre, pues compartieron en redes sociales que desde casa consintieron al cantante con un pastel y algunos regalos que sus hijos y los de Kimberly le dieron a Edwin.