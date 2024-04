VIDEO: Edwin Luna presume sus "arreglitos" en el rostro y le llueven críticas por lucir irreconocible

Edwin Luna se encuentra en medio de la polémica, pues desde hace unos días presumió en redes sociales el resultado en su rostro luego de someterse a un tratamiento estético para perfilar sus facciones; aunque el cantante se mostró muy emocionado con el nuevo aspecto de su cara, lo cierto es que sus fans no reaccionaron de la misma manera y ahora lo están criticando. Entre los comentarios de hate que ha recibido el vocalista de "La Trakalosa de Monterrey" destacan aquellos en los que se critican los resultados.

A través de su cuenta oficial de Instagram y de la doctora Julie Manriquez, quien estuvo detrás de los arreglitos estéticos que se realizó el cantante, se compartieron todos los detalles de esta transformación. Por su parte, el intérprete de "Supiste hacerme mal" destacó estar muy "a gusto" con los resultados y hasta el momento no ha respondido a las fuertes críticas de sus seguidores.

"(La doctora) me dijo: 'no ocupas nada, estás guapo, estás chavo', pero como quiera me dio mis retoquitos y todo. Yo creo que quedamos muy bien, no me siento inflamado, no me siento con nada", contó el cantante de regional mexicano.