Kimberly Flores habla por primera vez de su video viral, ¿se robó la propina que Edwin Luna dejó a los meseros?

Fue en 2022 cuando Kimberly Flores, esposa del cantante Edwin Luna se hizo viral en redes sociales, luego que ésta fue captada en una taquería, sin embargo, lo que llamó la atención es que la guatemalteca habría “robado” el dinero que su esposo dejó como propina a los meseros que los atendieron esa noche.

A poco más de dos años de esta penosa situación, Kimberly por fin rompe el silencio y revela si en verdad hurtó la propina que era para el personal de la taquería en la que esa noche disfrutaron de sus alimentos.

Sigue leyendo:

Edwin Luna defiende la carrera musical de su esposa Kim Flores: "puede mejorar todavía mucho más"

Kimberly Flores habla del presunto robo de la propina

Fue en una entrevista que la guatemalteca sostuvo para el podcast “Se prendió la banda” en donde habló sobre la penosa situación que vivió hace algunos años y explicó realmente lo que sucedió esa noche.

“Tuve un video muy viral en donde dicen que me robé la propina, eso fue algo demasiado grande, en realidad no me lo robé, no lo planee, sí era un video mío”, comenzó a explicar

Luego de esto, la polémica intérprete de “Triple Ja, ja, ja”, reveló detalles de aquella noche en la que ella junto con su familia asistieron a cenar a una taquería en Mazatlán, sin embargo, no se dio cuenta que su esposo había dejado el dinero en la mesa, todo por estar platicando con su comadre.

Asegura que nada fue planeado.

IG @kimberlyfloresgz

“Yo estoy en Mazatlán, me voy a comer unos taquitos, éramos una gran familia que fuimos, Edwin deja el dinero en la mesa y los meses lo pararon para un montón de fotos…se sale a las fotos, veo el dinero porque estaba platicando con mi comadre , agarro el dinero y me salgo y le digo: ‘amor, dejaste el dinero en la mesa’, y me dice: ‘es la propina’, entonces me puse nerviosa y le dije a mi comadre: ‘ve a dejarlo a la mesa’, va y lo deja”, dijo Kimberly

Ante esto, la esposa de Edwin Luna asegura que todo fue sábado de contexto, pues alguno de sus haters cortaron el video a su conveniencia, pues asegura que ese video es material de ella y que nadie más pudo haber grabado.

“Si ustedes me dicen quién me captó, yo les pago lo que me pidan, pero nadie me captó, fue mi propio video”, dijo segura la guatemalteca

Asegura que no se robó nada.

IG @kimberlyfloresgz

Tachan de mentirosa a Kimberly Flores

En la publicación de este video en la cuenta oficial de Tiktok del podcast antes mencionado, usuarios de esta red social han tachado de mentirosa a la esposa de Edwin Luna, pues le recordaron que no regresó el dinero sino que al contrario se asombró de la gran cantidad que el cantante les había dejado.

Piden que no mienta.

Foto: Tiktok

Y es que usuarios aseguran que en el video, la guatemalteca dice a Edwin: “¿dejaste todo eso de propina?”, por lo que le piden que no mienta pues está quedando muy mal.