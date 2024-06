Daddy Yankee confiesa que le ofrecieron más de 100 millones de dólares por seguir su carrera como cantante y abandonar el cristianismo

Aunque las personas más conservadoras peguen el grito en el cielo, es necesario reconocer que el reggaetón llegó a la industria para quebrar todos los patrones establecidos de lo que se considera "correcto" y revolucionar la forma de hacer música. Pero lo que conocemos actualmente fue cimentado por artistas como Daddy Yankee, quien usó al género urbano como una bandera de las periferias, alcanzando niveles de fama mundial.

Pero esto no es nada nuevo, ya que desde su explosión a principios de los años 2000, el cantante puertorriqueño se ha posicionado como el pionero del reggaetón, ya que su música ha sido una figura central en el desarrollo y popularización del género. Por ello, sus álbumes y sencillos han dominado las listas de éxitos y su influencia se extiende más allá de la música, habiendo impactado en la cultura pop y en la industria del entretenimiento a nivel global.

Lamentablemente, la leyenda de Daddy Yankee puso fin a su carrera el pasado 2023 cuando anunció inesperadamente que se retiraría de los escenarios, sorprendiendo a sus millones de seguidores. Esta decisión vino acompañada de una gira de despedida que atrajo a miles de personas en todo el mundo y fue justo en esos momentos donde el artista compartió su deseo de dedicar su vida a la fe y seguir los caminos de Jesucristo.

Y si bien todos sus fans sufrieron esta decisión, nadie trató de impedirle seguir su camino hacia la fe o al menos eso pensábamos, pues recientemente Daddy Yankee reveló que rechazó una oferta de 150 millones de dólares para continuar con su carrera en el género urbano. Fue durante una entrevista para un medio internacional que el cantante puertorriqueño explicó que tomó esta decisión como una prueba de fe, sintiendo que era una oportunidad para demostrar su devoción a Jesucristo.

Mi carrera musical era lo que más yo amaba [...] Y cuando me hicieron la oferta de 150 millones de dólares, Jesús me dijo, ‘¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estás libre, toma tu decisión’. Hermano, las piernas a mí me flaqueaban, confesó durante la entrevista.