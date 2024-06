¿El Regional Mexicano es el nuevo rock? Mick Jagger felicita a Carín León por sus canciones

El pasado 7 de mayo, el artista de música regional Carin León, originario de Hermosillo, Sonora, vivió un momento histórico y emotivo en su carrera, ya que fue elegido por la legendaria banda de rock The Rolling Stones para abrir uno de sus conciertos en Estados Unidos. Ahora, poco después de un mes de ésto, afirma que el propio Mick Jagger lo felicitó personalmente por sus canciones.

Fue a través de una entrevista con Adela Micha para su programa de YouTube, en donde Carín León compartió algunos detalles sobre esta experiencia única que se llevó a cabo en Glendale, Arizona. Durante su show como telonero para The Rolling Stones, el músico mexicano incorporó un cover de Bob Dylan y afirmó que aún se emociona cuando piensa en aquel inolvidable momento. De la misma forma, detalló que en un momento del show "veo que viene un guarura grandote, un monstruo, y viene Mick Jagger. Se quedó a escuchar dos canciones".

Este suceso marcó un hito en la trayectoria de Carín León, consolidando su presencia en la escena musical internacional

Fotografía: Instagram/@carinleonoficial

Carin León detalló que Jagger salió de su camerino específicamente para verlo actuar, sin embargo, el cantante no se enteró de esto hasta después de su presentación. "Gracias a Dios no me enteré en ese momento, me enteré después de que bajamos porque si no me zu***** ahí arriba del escenario", confesó. Pero el vocalista de la banda británica no sólo observó su actuación, sino que también felicitó a León por su música y su performance:

En el pasillo va saliendo Mick con su trajecito naranja, se subió a su carrito de golf, pero me ve de lejos y se para, viene conmigo y me dice 'Muchas felicidades, muy cool tu show [...] Yo estaba en shock, no podía ni hablar, comentó emocionado el músico mexicano.

Mick Jagger, el icónico vocalista de The Rolling Stones, lo felicitó personalmente por su show y su música.

Fotografía: Instagram/@carinleonoficial

Es así como la interacción con Jagger fue tan significativa que el cantante mexicano la describió como estar "con dios a un lado, es lo más cercano al dios de la música". Esta fue la señal que el músico necesitaba para consolidarse como una de las figuras más influyentes en el mundo de la música a nivel internacional.

¿Cómo es que The Rolling Stones eligió a Carín León como telonero de su concierto?

Para muchas personas, en especial los fans más celosos de The Rolling Stones, fue sorprendente saber que el músico mexicano estaría abriendo el show para la icónica banda de rock y durante la misma entrevista, Adela Micha quiso saber cómo fue que León fue elegido para abrir el concierto. "Están viendo todo el crecimiento, y el que se tapa los ojos no ve. Creo que para nosotros fue algo muy común pero para ellos es algo nuevo, algo exótico, algo diferente, a lo mejor eso. También la similitud que tiene mi música con el rock, con el country", explicó el cantante mexicano.

"Sigo sintiendo algo en el estómago, estuvo bien cool que subí a hacer ese set", compartió el músico, añadiendo que el apoyo de Jagger fue un momento culminante de la noche.

Fotografía: Instagram/@carinleonoficial

Por otra parte, Carín León también reconoció la influencia de The Rolling Stones en la música contemporánea. "Toda la música de hoy en día tiene que ver con todo lo que hicieron ellos, independientemente del género", confirmó emocionado; y es que es necesario recordar que la banda británica ha sido una de las pioneras en la música, dejando la vara muy alta para las y los artistas que siguen buscando seguir sus pasos.

Y es que el impacto de este evento no se limitó a la escena musical mexicana, ya que distintos medios internacionales afirmaron que la elección de Carin León como telonero de una de las bandas más influyentes de la historia del rock refleja una apertura y reconocimiento de la música regional mexicana en un contexto global. De la misma forma, Billboard enfatizó cómo la música de León, que mezcla elementos del regional mexicano con influencias del rock y el country, ha encontrado un nuevo público en Estados Unidos.

"La actuación de Carin León como telonero de The Rolling Stones es un testimonio de la creciente popularidad y aceptación de la música regional mexicana en el mercado internacional", comentó un artículo de la revista.

Fotografía: Instagram/@carinleonoficial

Este evento ha abierto nuevas puertas para Carin León, quien ahora es visto no solo como un destacado artista de música regional, sino como un embajador de la cultura mexicana en el mundo. Su éxito en el escenario de Glendale es solo el comienzo de una serie de oportunidades que probablemente lo llevarán a nuevos escenarios y colaboraciones internacionales.

La entrevista en donde Carín León habla de su experiencia con The Rolling Stones