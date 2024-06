Influencer se hace popular por su versión en francés de “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel | VIDEO

¿“Hasta que te conocí”, en francés? Sí, un influencer francés lo hizo realidad porque interpretó la canción en su idioma y compartió el video a través de sus redes sociales, generando división de opiniones. El generador de contenido expuso que se trató de un reto porque hizo la traducción de la canción, mientras trató de interpretarla con sentimiento, como hacía el fallecido Juan Gabriel.

Influencer francés le rinde tributo a Juan Gabriel

“Así sonaría ‘Hasta que te conocí’ en francés’”, escribió el francés, quien también habla español y enseña su idioma mediante canciones, razón por la que hace covers de música en español en versión francesa. Mediante el video se observa que el influencer, quien en redes sociales se presenta como Dele GT (@dele_gt), toma un micrófono, mientras canta.

Dele GT es un influencer francés que hace covers de canciones en español. Foto: captura de video Instagram Dele GT.

Influencer francés, en debate por su versión de “Hasta que te conocí”

“Es buena y me encantó, pero mil veces en español y con voz de Juanga”, comentó una persona en la publicación que el influencer hizo en Instagram, mientras que otra le lanzó un reto (al generador de contenido) porque le escribió “ahora con las notas agudas”. Además, otras personas comentaron “me parece que le hace falta sentimiento, pero me gusta que internacionalice la música latina, no sólo somos reggaetón y salsa” y “ no me gustó, sólo la tradujiste, pero, no sé, ponle más sentimiento”.

Sin embargo, hubo usuarios que destacaron el trabajo de Dele GT porque hasta lo felicitaron. “Para mí, un genio. Hacer que las canciones en español suenen bien en francés es enorme”, “¡uy! Está duele hasta en francés!” y “a los que dicen que le falta sentimiento: la cantó súper bien. Ustedes traduzcan del francés al español cualquier canción y a ver cómo les sale”.

“Hasta que te conocí”, el himno de Juan Gabriel

El generador de contenido francés hizo recordar a Juan Gabriel, quien es considerado uno de los artistas más importantes de México y Latinoamérica. Por su talento, manera de interpretar e incluso su forma de bailar se ganó el cariño del público, siendo reconocido a nivel mundial.

El llamado “El divo de Juárez” falleció el 28 de agosto de 2016, dejando un legado musical. “Hasta que te conocí” es una de sus canciones más conocidas, así como “Abrázame muy fuerte” y “Ya lo sé que tú te vas”. Pese a su muerte, el artista sigue vivo a través de su música que no conoce de generaciones ni fronteras, como puso de manifiesto Dele GT.