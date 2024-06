"Va de chismoso": Alfredo Adame ofrece sus primeras palabras tras salir del reclusorio por insultar a Gustavo Adolfo Infante

Este fin de semana Alfredo Adame volvió a dar de qué hablar, luego de compartir un video en el que dio a conocer que por insultar a un periodista tenía que pasar seis horas de arresto voluntario tras la medida tomada por una jueza. El ofendido fue nada más y nada menos que Gustavo Adolfo Infante, de quien el exconductor de "Hoy" ya no puede volver a hablar para no meterse en problemas, o al menos así lo dijo el "Golden Boy" tras salir de prisión.

Alfredo Adame sale del reclusorio tras insultar a Gustavo Adolfo Infante, pero evita hablar del periodista

La confirmación de su prisión de seis horas en un reclusorio de la Ciudad de México, Alfredo Adame fue captado por la prensa justo en el momento en el que cumplió su breve condena y compartió algunas palabras a los medios de comunicación; sin embargo, algo que llamó la atención fue que evitó hablar del exconductor de "Sale el Sol" para que no tenga que volver a pasar por la prisión. Por supuesto, respondió a la polémica de forma clara.

Sigue leyendo:

Entre risas, Alfredo Adame anuncia que entrará a prisión: “Voy recluso”

Gustavo Adolfo Infante explica por qué mandó a prisión a Alfredo Adame, le lanza una advertencia

Así lo dijo. (Foto: IG @adame.goldenboy)

"Ya no voy a decir a quién porque luego va de chillón otra vez. Resulta que por una denuncia, una demanda por daño moral, la juez puso como medidas cautelares que no me le puedo acercar a esa persona, a otra mujer, que no puedo hablar de ellos, nada. Entonces en una entrevista simplemente me preguntaron y le dije que se vaya a tal y ahí va de chillón al juzgado; su abogado y el Ministerio Público pedían 36 horas de arresto y bueno, la señora juez decidió que me daba seis horas de arresto aquí en el torito por infringir una medida cautelar", agregó.

Cabe resaltar que pese a la insistencia de los presentes, en ningún momento dijo el nombre del periodista y aunque afirmó no tenerle miedo, prefirió darle la vuelta a las preguntas para que no "vaya de chillón" y le ocasione un problema. "Fue reciente, tres o cuatro meses, dijo el conductor de Hoy tras contar que le mentó la mad** al periodista.

"No le tengo miedo en absolutamente nada, simplemente es una medida cautelar y a la persona esta no le tengo ni miedo, ni respeto, ni absolutamente nada", dijo Alfredo Adame antes de decir que alió un amparo del que todavía está esperando el resultado:

"Gané el ampro y ahorita se fue a revisión y si sale a mi favor, las cosas se van a poner bastante duras para él y la otras persona y si sale en contra, pues no va a pasar otra cosa, más que las medidas cautelares", explicó.

Después de salir del reclusorio mandó este mensaj3. (Foto: IG @adame.goldenboy)

El "Golden Boy" explicó que sus contrincantes fueron a decir "puras mentiras", por lo que ahora pelea por justicia. "Yo se la menté a este tipo, le dije sus verdades y le expliqué exactamente quién es, qué ha hecho y todo lo que ha pasado", agregó no sin antes destacar que tampoco puede hablar sobre su ex, Magaly Chávez. Finalmente, recordó que nunca en su vida lo han arrestado y que durante su estancia de horas tomó algunas conferencias junto a otras personas.