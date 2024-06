Claudia Martín presume su look nupcial de telenovela y fans le dicen que algún día encontrará a alguien especial

Aunque se encuentra de vacaciones, Claudia Martín se mantiene activa en redes sociales y comparte con sus seguidores aspectos de los últimos capítulos de la telenovela “El amor no tiene receta” cuyas grabaciones ya finalizaron, pero sigue al aire porque su final será el próximo 28 de junio. La actriz oaxaqueña conmovió a sus fans porque publicó fotos del ajuar novia que usó para el melodrama, ya que el pasado 27 de mayo anunció que se separó de Hugo Catalán.

Claudia Martín se luce como novia con un look elegante

“Boda de Paz y Esteban, al fin se casaron. Ahora son la familia Villa de Cortés Roble. El amor no tiene receta”, escribió la modelo en la publicación que hizo en Instagram que incluye numerosas fotos. Mediante estas se aprecia el look nupcial de telenovela que portó la famosa, quien tuvo un estilo elegante porque el vestido tiene escote de hombros caídos, también conocido como Bardot u off shoulder.

La actriz compartió aspectos de la boda de su personaje en “El amor no tiene receta”. Foto: Instagram Claudia Martín.

Admiradores alientan a Claudia Martín

Las fotos no sólo fueron del agrado de los admiradores de Claudia Martín, sino que también les resultaron conmovedoras porque la actriz recientemente se separó de Hugo Catalán, actor con quien tuvo una relación de poco más de dos años. La famosa le dio una oportunidad al amor luego de que se divorció del productor televisivo Andrés Tovar, quien supuestamente le fue infiel con Mate Perroni, con quien se casó y ya tiene una hija.

Claudia Martín recibió elogios y apoyo porque recientemente se separó de Hugo Catalán. Foto: Instagram Claudia Martín.

Para motivar a la modelo, de 34 años de edad, las personas le comentaron “la novia más linda”, “la más hermosa” y “te ves bellísima”. Además, una persona le escribió “algún día encontrarás a esa persona especial en la vida real también. Eres una mujer bella, una de las actrices más bonitas de México”.

“El amor no tiene receta” finalizará el próximo 28 de junio. Foto: Instagram Claudia Martín.

Los fans de Claudia Martín también le expresaron que ven las telenovelas cada que ella es protagonista porque la consideran una de las mejores (actrices) de su generación. “De las mejores telenovelas que se han visto últimamente” y “veo cada telenovela en la que usted es la protagonista. Excelente actriz”, se lee entre los comentarios.

Por que terminaron Claudia Martín y Hugo Catalán

La actriz tenía una estable relación con Hugo Catalán, de 42 años. Sin embargo, decidieron tomar caminos diferentes. Esa fue la versión que dieron al separarse, de modo que no dieron más detalles de su separación. A pesar de esto, ambos se han apoyado en este proceso, demostrando que concluyeron su noviazgo de manera amorosa y respetuosa.