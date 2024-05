Claudia Martín anuncia el fin de su relación con Hugo Catalán: “Le voy a desear lo mejor en su vida”

Claudia Martín sorprendió al anunciar este lunes 27 de mayo el fin de su noviazgo con Hugo Catalán luego de dos años de relación. La actriz compartió en redes sociales un mensaje en el que da algunos detalles al respecto, mismo que el actor replicó a través de sus historias en Instagram son dar más información sobre la inesperada ruptura que generó gran alboroto entre los fans que los consideraban una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo.

Claudia Martín anuncia su ruptura con Hugo Catalán

Tal y como lo han hecho otras celebridades, fue a través de sus redes sociales que la actriz compartió la noticia de su ruptura con un emotivo mensaje en el que le desea lo mejor a Hugo Catalán. Aunque no ocurrió lo mismo con el actor, ya que se limitó a compartir el comunicado sin dar declaraciones al respecto como lo hizo su ahora expareja.

Claudia Martín y Hugo Catalán confirmaron su noviazgo en 2021. Foto: IG @claudia3martin

“Queridos amigos, quiero compartirles que Hugo y yo ya nos estamos juntos desde hace un tiempo. Quedamos en buenos términos y yo le voy a desear lo mejor en su vida hoy y siempre. Gracias por su comprensión y apoyo en estos momentos. Bendiciones para todos”, se lee en el comunicado compartido por Claudia Martín.

Las muestras de apoyo no se hicieron esperar tanto de otros famosos como de fanáticos de ambos actores. “Estamos contigo, mi Clau”, “Te mando un abrazo enorme”, “Lo importante es que estés tranquila y feliz”, “Claudia eres una reina. Te admiro por su sencillez”, “Cuando menos lo pienses llegará cosas aún más lindas para ti”, “¡Un abrazo! Ambos muy buenos actores y seres humanos”, “Eres una mujer maravillosa” y “Estamos contigo, bonita”, fueron algunos de los comentarios.

Claudia Martín anuncia el fin de su romance con el actor Hugo Catalán. Foto: X @claudia3martin

Historia de amor de Claudia Martín y Hugo Catalán

La relación de Claudia Martín y Hugo Catalán comenzó luego del escandaloso divorcio de la actriz con el productor Andrés Tovar, quien fue señalado de serle infiel con la cantante Maite Perroni con quien se casó un año después de su separación. Pese al golpe que esto significó para ella se dijo dispuesta a abrir de nuevo su corazón.

“Jamás voy a dejar de creer en el amor, porque es el motor del mundo y bueno, ahorita específicamente de pareja, es igual, nunca me he cerrado, nunca me cerré y estoy feliz, estoy agradecida, aprendiendo mucho de la persona con la que estoy”, dijo la actriz en entrevista para “Despierta América”.

Aunque Hugo Catalán y Martín ya habían coincidido en otros proyectos, fue hasta su participación en “Los ricos también lloran” que se acercaron aún más y el primer paso lo dio la actriz, así lo reveló el histrión en entrevista para TVyNovelas: “En esta ocasión fue ella. Yo tenía esa idea de que le caía pesado y no me percaté de sus primeras señales. Cuando la conocí me gustó, por supuesto, y mucho, porque es una mujer guapísima, espectacular, pero en ese momento no me hizo nada de caso”.