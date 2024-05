"Se siente lastimada", Maryfer Centeno analiza la ruptura de Nodal y Cazzu

Christian Nodal y Cazzu fueron la tendencia más grande en las últimas horas luego de que anunciaron su ruptura tras 2 años de relación y una hija con la que compartían sus momentos más felices en redes sociales, pues fue en sus respectivas redes donde confirmaron que ya no estaban juntos.

Por lo que tras conocerse esta increíble noticia que impactó a todo México y Argentina, una de las grafólogas más elocuentes e influyentes de todo México, Maryfer Centeno se dispuso a analizar la manera en la que se despidieron, pues asegura que hay algo más allá de lo que nosotros podemos ver.

Fue en su ya conocido canal de TikTok, donde a petición de sus seguidores decidió utilizar todos sus conocimientos en grafología y lenguaje corporal para analizar de manera eficiente la forma en la que Cazzu y Christian Nodal decidieron anunciar que ya no estaban juntos, pero que tenían la responsabilidad de su hija.

Y es que incluso se dio cuenta de algo que nadie se había dado cuenta, pues aseguró que estaba “más emocional y enojado” hace dos años cuando anunció la separación con Belinda que ahora con el comunicado que lanzó en sus redes sociales, pues “escribir todo en mayúsculas también se puede interpretar como un grito", mencionó la experta.

Pues hace mucho hincapié en comparar el comunicado con el que anunció su separación de Belinda, pues menciona que él decidió terminar la relación, así como subraya la importancia de que al final del comunicado con Belinda, decide agregar un “no hablaré más del tema”, pues asegura que eso fue por dolor de Nodal.

Sin embargo, menciona que a quien sí le duele esta situación es a Cazzu, pues, asegura la experta que las publicaciones y mensajes son diferentes, asegurando que hay más allá de lo que se puede leer, pues hace hincapié en una de las palabras que utiliza Cazzu en su comunicado, “Todo sana”

“Tú no pondrías, todo sana, si algo no te duele. El mensaje que manda Cazzu, no se lo manda a él, no tiene mayor explicación, pero si termina con la frase, todo sana, lo que quiere decir que está en un proceso de duelo”, agregó Centeno.