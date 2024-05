Christian Nodal: Está fue la canción que le dedicó a Cazzu antes de su ruptura y que también cantó con Belinda

La cantante argentina y el cantante de regional mexicano terminaron su relación Instagram: @nodal

Christian Nodal y Cazzu han roto las redes sociales debido al anuncio de su ruptura, pues la pareja era una de las favoritas de los fans mexicanos y argentinos, pues luego de que Christian Nodal anunciará la finalización de la relación todos en redes sociales se volvieron locos, pues no podían creer lo que estaba pasando.

Y es que tras una relación con Cazzu desde 2023 que nació luego de la ruptura con Belinda en 2021, se confirma que Cazzu estaba embarazada, en el ya pasado abril de 2023, donde además para el 14 de septiembre nació su hija Inti, a quien han celebrado con mucho amor en redes sociales; sin embargo, tras anunciar su ruptura solo recuerdos de bellos momentos quedan.

Pues hay una canción que seguramente Cazzu no olvidará, pues durante muchos de sus conciertos, donde se demostraban cariño y amor, el cantante no podía dejar de demostrar lo mucho que la quería por lo que decidió dedicarle una canción para demostrar todo lo que la quería en su momento, la famosa “cazzualidades”, que en 2023 fue todo un éxito.

Pues fue en una entrevista en donde habló sobre lo difícil que fue conquistar a Cazzu en su momento, pues su relación en un principio fue un secreto a voces, ya que no fue hasta que estaban por anunciar el embarazo de su hija, se pudo saber ellos dos tenían una relación, por lo que relata Nodal, fue difícil.

“Las argentinas son difíciles, es lo que más me ha costado. Tienen desromantizadas muchas cosas, no solo es que se dejen envolver… Son muy inteligentes. Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil, pero fue un proceso bonito”, dijo Nodal.

Sin embargo, durante conciertos pasados hubo más pruebas de que tal vez su relación no iba tan bien, pues en 2023 en un concierto, le dedicó una canción más a Cazzu, sin embargo, ya había dedicado la misma a su también expareja Belinda, dejando las críticas en lo más alto y hoy resumen más luego de conocer su ruptura con la mamá de su hija, Cazzu.

Pues la canción “Eso y más”, fue la elegida para dedicársela a dos mujeres diferentes, Cazzu y Belinda, pues en ese concierto, lejos de querer demostrar su amor, parecía ser uno de los momentos más duros de Nodal y que todo tiene sentido ahora que sabes que Cazzu y Nodal no están más juntos.

“¿Quién no ha dedicado esta canción?” Se llama “Eso y más”. Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida. Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu… No soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”, dijo Nodal.