Leonardo Aguilar sufre la muerte de un ser querido mientras Ángela Aguilar está feliz con Nodal

Pepe Aguilar se encuentra en Japón disfrutando de unas vacaciones, mientras que Ángela Aguilar anuncia su compromiso y noviazgo con Christian Nodal, pero quién también está llamando la atención del público y no precisamente por una noticia feliz es Leonardo Aguilar, quien dio a conocer la muerte de un ser querido.

Fue a través de sus redes sociales oficiales la manera en la que Leonardo Aguilar hizo partícipes a sus millones de seguidores del fallecimiento de Billie, una pequeña chivita que adoptó hace tiempo en una subasta y expresó que se siente muy triste por la partida de su gran compañera a quien puntualizó extrañará por siempre.

Leonardo Aguilar infirmó sobre el fallecimiento de uno de sus perritos. Captura de pantalla IG/leonardoaguilaroficial

¿Quién falleció de la familia Aguilar?

La noticia del fallecimiento de un integrante de la familia Aguilar la ofreció Leonardo Aguilar, quien en su cuenta en Instagram compartió un video en donde se aprecia a Billie, la chivita que cabe señalar nació en condiciones médicas críticas, por lo que se comprometió en ayudarla, por lo que era muy querida por él y por toda su familia y que tuvo que despedir en medio de nostalgia.

“Me enorgullece haberle dado una vida digna llena de amor durante el tiempo que estuvo conmigo. Te queremos Billie!!!”, es el mensaje que aparece junto al video de los últimos minutos de la chivita de Leonardo Aguilar y a quien despidió públicamente ya que siempre estuvo a su lado para protegerla.

Billie era una pequeña chiva. Captura de pantalla IG/nodal

¿Cómo es la relación de Ángela con su hermano Leonardo?

Hay que señalar que actualmente la dinastía Aguilar está en medio del escándalo debido a la relación que ahora sostiene Ángela Aguilar con Christian Nodal por lo que en internet varias personas acusan a la cantante de no estar junto a su hermano en el difícil momento que atravesó por la partida de su chiva.

Mientras Leonardo Aguilar daba a conocer la noticia del fallecimiento del animalito en sus redes sociales, Ángela Aguilar acompañaba a Christian Nodal en el último concierto que hizo en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, ahí las estrellas confirmarían su relación y frente a los miles de asistentes se dieron su primer beso público.

Ángela Aguilar y Leonardo además son compañeros de trabajo. Captura de pantalla IG/leonardoaguilaroficial

¿Nodal y Leonardo Aguilar no se llevan bien?

Uno de los rumores que también han surgido tras el anuncio de la relación de Nodal y Ángela Aguilar es el de que el cantante sonorense no se lleva bien con Leonardo Aguilar, hermano de su ahora novia, aunque cabe puntualizar que en otros momentos de su carrera han interactuado, se dice que ya no está de acuerdo con el romance.

El señalamiento por el que los fanáticos deducen que Leonardo Aguilar no se la lleva bien con Christian Nodal es derivado de un video antiguo de una entrevista, en donde presuntamente el hijo de Pepe Aguilar a través de comunicación no verbal dio a conocer que no estaba cómodo con el cantante cuando estuvieron juntos en un mismo lugar.