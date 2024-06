La canción de Ángela Aguilar que podría estar dedicada a Nodal cuando aún no estaban juntos y que delata el amor que le tenía

Ángela Aguilar es la novia de Christian Nodal IG @angela_aguilar_

Se dice que los artistas se identifican con lo que hacen, por lo que los cantantes dan a conocer el reflejo de sus sentimientos en sus canciones, de ser así, los fanáticos de Ángela Aguilar ya empiezan a especular que uno de sus temas podría haber delatado todo el amor que sentía desde hace años por Christian Nodal, su actual pareja.

La estrella de la música ranchera tiene un sencillo que forma parte de su disco “Mexicana enamorada” que fue lanzado en 2022 y que es de los más emotivos de su carrera, ya que contiene una trama romántica que puede estar relacionada con lo que ahora vive con su novio Nodal, pues se sabe que antes que empezaran su vida sentimental eran buenos amigos.

“Yo no sé” es el tema que presuntamente Ángela Aguilar le dedica a su ahora novio Christian Nodal y en el que desde hace años describía el gran amor que siente por él, pero que mantenía oculto, ya que no podían estar juntos, puesto que ambos tenían compromisos con diferentes personas

“Yo no sé si tú me piensas

Yo sí sé que yo te pienso por las noches

Un poco por el día

Y a veces cuando duermo, y también al despertar

Yo no sé, yo no sé si tú me pienses igual

O si solo soy buena para una amistad

Yo no sé, yo no sé si tú me quieres igual

O si solo imagino que pudiera haber más”, dice la canción “Yo no sé” en voz de Ángela Aguilar.