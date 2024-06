Pepe Aguilar recibe burlas por la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Pepe Aguilar ha estado manchado también por la gran exposición de la nueva relación de su hija Ángela Aguilar y Christian Nodal, ya que al ser el romance del momento, todas las ex parejas y conocidos de este amor han estado en tendencia para saber que opinan sobre este amor tan creciente.

Sin embargo, es cierto que Pepe Aguilar no ha sido uno de los que más ha apoyado a su hija, dejando en duda si es cierto que está de acuerdo o no, pero también se ha mostrado un poco indiferente a la situación, eso sí es cierto que mientras está de viaje a Japón, sus fans no han dejado de actualizarlo de lo que ocurre.

Así el ultimo video de Pepe Aguilar/Créditos: Tiktok

Pepe Aguilar es objeto de burlas en sus redes sociales

El cantante mexicano ha estado de viaje, disfrutando del mundo, por lo que en sus redes sociales ha dejado entre ver que está en Japón, disfrutando de las ganancias de su música y talento; sin embargo, con todo esto de la nueva relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal sus fans lo han actualizado.

Y es que en cada publicación que hace el cantante mexicano en Instagram y Tiktok es recibido con unos comentarios en burla por lo que ha estado pasando en México mientras él se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Japón, demostrando que los fans mexicanos somos muy persistentes.

No importa de qué esté hablando Pepe Aguilar, comentarios como “Abuelo cuyeyo”, “Don Pepe, la gente en México rumora un asunto importante”, así como “Don Pepe, regrese, ya es abuelo” y demás comentarios divertidos que lo llaman a molestarse, lo que Pepe Aguilar ignora.

Y es que el ingenio de los mexicanos para molestar a alguien sobre un tema en tendencia ha dejado comentarios demasiado risibles sobre la situación de Ángela Aguilar y Christian Nodal con su nuevo romance, hasta el momento Pepe Aguilar no ha respondido a los comentarios.

Pero al parecer está lejos de acabar, pues en sus últimos 5 videos todos los comentarios han sido de esta índole, llamando a ser “cazzuales” o que hable a su casa para saber lo que está pasando en México, lo que viene de este nuevo romance que ha invadido las redes sociales.