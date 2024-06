Ángela Aguilar revela que quiere un matrimonio como el de sus abuelos y en redes le advierten que Christian Nodal no es el indicado

Ayer 10 de junio fue un día importante para Ángela Aguilar y Christian Nodal porque confirmaron su relación amorosa, recibiendo numerosas críticas porque el intérprete de “Adiós, amor” abrió su corazón a 18 días de separarse de la rapera argentina Cazzu, con quien tiene una hija, Inti, quien apenas va a cumplir 10 meses de edad. Sumado a esto, la hija de Pepe Aguilar se mantiene en el ojo del huracán porque resurgió una entrevista en la que habló de su anhelo de tener un matrimonio como el de sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

La intérprete de “Qué agonía” fue entrevistada en el pasado por la periodista Mara Patricia Castañeda, quien volvió a compartir la charla debido a que ayer se oficializó el noviazgo de los famosos. A lo largo de la plática, la joven, de 20 años de edad, confesó que le gustaría tener una historia de amor bonita, así que sus fans le dijeron que Christian Nodal no es el indicado.

Ángela Aguilar ya había revelado que quiere casarse, lo que le vale críticas ahora que es novia de Christian Nodal. Foto: Archivo.

Ángela Aguilar sí quiere llegar al altar

“¿Casarme? Sí, pero me gustaría casarme como mi abuela. Mi abuela tenía como 50 años cuando se casó”, expuso Ángela Aguilar, quien agregó que se casará “hasta que encuentre un hombre como era mi abuelo con mi abuela”. Esto quiere decir que el matrimonio ejemplo para la artista es el de sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes, además, forjaron la dinastía Aguilar.

Los famosos y fallecidos artistas se conocieron en 1950 y estuvieron juntos de 1959 a 2007, año en el que perdió la vida el patriarca de los Aguilar. Flor Silvestre partió de este mundo en 2020. Antes de casarse, ambos ya habían estado con otras personas e incluso la cantante era madre de tres hijos, de quienes fue padrastro Antonio Aguilar. Su amor surgió de la amistad, especialmente porque el padre de Pepe Aguilar cortejó a Flor Silvestre hasta enamorarla.

Fans advierten a Ángela Aguilar y aseguran que Christian Nodal no es el indicado

Por sus declaraciones, Ángela Aguilar es advertida por sus fans en redes sociales, ya que le indican que Christian Nodal no es el indicado. “Pues Nodal no creo que sea como don Antonio Aguilar, la verdad”, comentó una persona, mientras que otras personas expusieron que “ay, chiquilla, me caes bien, sólo que no se lo dejes fácil a Nodal, tú vales mucho” y “enamorada de lo ajeno facilita”.

Por su noviazgo con Christian Nodal, de 25 años, Ángela Aguilar igual recibió críticas que incluso fueron en contra de sus abuelos, ya que hubo personas que expresaron “ahora entiendo todo, quiere casarse como la abuela. La abuela era amante, ella está siguiendo patrones” y “ya lo encontró, su abuelo también era casado cuando encontró a su abuela, ahora ella encontró a alguien con pareja”.