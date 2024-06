Adamari López defiende a Christian Nodal y Ángela Aguilar de las críticas por su romance: “Son muchachos jóvenes”

Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación asegurando que están más enamorados que nunca; sin embargo, no resultó como esperaban ya que la noticia generó una ola de ataques en su contra y señalamientos de una infidelidad por parte del cantante a Cazzu. En medio de la controversia, Adamari López dijo comprender el romance entre los cantantes argumentando que son jóvenes y que la gente desconoce el estado en sus relaciones pasadas.

Adamari López defiende a Christian Nodal y Ángela Aguilar

Durante la emisión de este martes 11 de junio en el programa “Desiguales” el tema de debate fue el “Duelo tras una ruptura”, lo que llevó directo al romance de Christian Nodal con Ángela Aguilar debido a que se confirma tan sólo dos semanas después de que el cantante confirmara el fin de su relación con la trapera argentina Cazzu.

“Yo pienso que son dos muchachos jóvenes, yo me voy a poner en los zapatos de ellos. Cuando yo era jovencita, hoy ya tengo 53 años, quizás terminaba una relación y empezaba otra, no entendía a lo mejor que había que darle un duelo a esa relación y que había que esperar un tiempo, reconocer qué era lo que había pasado porque la juventud y el desconocimiento no me hacía entender que había que esperar, sino que yo me dejaba llevar por el corazón y por otras partes de mi cuerpo, hay que ser sincero”, dijo Adamari López.

Añadió: “Ella es una nena de 20 años que ha estado cobijada de sus papás durante todos estos años que está empezando una carrera y a lo mejor este hombre, que también es un hombre joven, este deseo de querer enamorarse, de encontrar esas maripositas en el estómago. No quiere decir que esté correcto, no sabemos qué es lo que está correcto o lo que no porque la madurez te va dando una experiencia diferente, pero lo que sí sabemos es que como mujeres, o como público de afuera, no podemos señalar y juzgar porque nosotros no conocemos lo que pasó dentro de la relación de cada uno”.

Adamari López defiende a Christian Nodal y Ángela Aguilar de las críticas por su romance. Foto: IG @adamarilopez

Christian Nodal niega infidelidad a Cazzu

El intérprete de "Botella tras botella" no se quedó callado ante los comentarios negativos que han recibido en redes sociales tanto él como Ángela Aguilar y compartió un video en su cuenta de Instagram donde pide un alto a los ataques. El cantante sonorense también exigió respeto para Julia Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de Cazzu, y puntualizó en que no existió una infidelidad.

"Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida, el amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar. En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona”, dijo Nodal.