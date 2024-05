Querida cantante de regional mexicano se viste de luto y cancela concierto en Puebla

Hace un par de días, una de las cantantes más queridas del regional mexicano, anunció a sus seguidores que se encuentra atravesando por uno de los momentos más dolorosos de su vida, pues reveló que su padre había fallecido.

Se trata de Carolina Ross, reconocida cantante mexicana, quien ha conmocionado a sus seguidores al revelar que su padre perdió la batalla contra el cáncer, pese a la dolorosa situación la culichi retomó sus actividades, sin embargo, recientemente anunció la cancelación de uno de sus conciertos en Puebla.

Con esta foto anunció la muerte de su padre.

Foto: IG @carolinaross

A pesar del duro golpe emocional, la vida continúa y para Carolina Ross eso implica retomar sus compromisos profesionales, pues tiene programados varios conciertos en ciudades como Guadalajara, Monterrey, CDMX y Puebla, sin embargo, este último ya fue cancelado.

La cancelación del concierto, anunciada a través de un comunicado de prensa, responde a razones que la artista ha descrito como ajenas a ella, pues aseguran que “no se ofrecieron las medidas de certeza necesarias para garantizar la realización del evento”.

En este mismo documento se muestra que Carolina Ross es una artista comprometida con su público, por lo que espera que los boletos adquiridos por sus seguidores sean rápidamente reembolsados por los organizadores del evento.

Comunicado de Prensa de Carolina Ross sobre la cancelación de su presentación en Puebla. Foto: IG @carolinaross

Cabe señalar que, las presentaciones en Monterrey el 17 de mayo y en Guadalajara el 31 del mismo mes siguen en pie, pues en las redes sociales de la cantante ya se anunciaron y confirmaron con un video en donde aparece Carolina invitando a sus seguidores a no faltar a estos shows.

Fue el pasado 5 de mayo cuando la cantante de regional mexicano compartió una fotografía en blanco y negro en donde aparece bailando con su papá y un video en el que celebraron el día de las madres cuando era una niña de unos 4 o 5 años apenas.

En esta misma publicación, Carolina compartió una breve explicación de lo que sucedió a su padre y cómo fue que ella se enteró del fallecimiento del hombre más importante en su vida.

"Con gran tristeza en mi corazón quiero compartir con ustedes la noticia de que mi papá ha fallecido", expresó Ross en su mensaje. La sorpresa y el pesar se reflejan en sus palabras, pues reveló que la noticia del padecimiento de cáncer de su padre le llegó de manera inesperada.

El mensaje de la cantante. (Foto: Captura de pantalla)

"Hoy me dieron la noticia que luchaba en silencio contra el cáncer. No tuvimos suficiente tiempo juntos y me duele profundamente haberme enterado así, sin poder despedirnos", añadió la cantante, dejando entrever la conmoción y el dolor que embargan su corazón en estos momentos difíciles.