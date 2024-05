Anahí responde a las críticas por la felicitación a su exmánager: "en mi corazón no hay resentimiento"

Aunque RBD disfrutó de un arrollador éxito con su gira “Soy Rebelde Tour” que marcó su regreso a los escenarios, no todo fue bueno para sus integrantes que despidieron a su exmánager en medio de acusaciones por presunto desvío de recursos. Pese a la polémica, Anahí compartió un mensaje en Instagram felicitando a Guillermo Rosas por su cumpleaños, algo que no fue bien recibido por los internautas a quienes la cantante no dudó en responder.

Anahí responde a críticas por mensaje a su exmánager

La intérprete de “Sálvame” recientemente compartió un mensaje en sus historias de Instagram en el que felicita a Guillermo Rosas por su cumpleaños, algo que provocó molestia entre los fans de la agrupación ya que consideraron el acto como poco solidario con sus compañeros ante el supuesto pleito legal que enfrentan y al que se suma una presunta deuda millonaria.

Anahí responde a las críticas por la felicitación a su exmánager. Foto: IG @anahi

“En esa publicación afirmé que en mi corazón no hay resentimiento y que creo firmemente en vivir en paz con todos. Quiero dejar en claro que lo expresé de manera personal, nunca tuve la intención de lastimar a nadie. Cuando una amistad y un cariño de tantos años se fractura así el dolor es profundo, mi forma de sanar es dejar ir cualquier rencor. En cuanto a la parte profesional, estoy completamente de acuerdo, y siempre lo he estado, en que siga el proceso de total transparencia que todos deseamos”, indicó la joven.

Finalmente, expresó su cariño tanto por RBD como por sus integrantes Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez: “Se pueden decir mil cosas, pero Rebelde está en mi corazón y eso nada me lo puede quitar. Mi conciencia y mi corazón están en paz absoluta. Envío amor para todos”.

El exmánager de RBD, Guillermo Rosas, es señalado de presunto desvío de recursos durante la gira de la agrupación. Foto: IG @anahi

¿Qué ocurrió con Guillermo Rosas y RBD?

Poco antes de que concluyera la gira de RBD, surgieron los primeros rumores de tensión entre la agrupación y Guillermo Rosas debido a que notaron anomalías financieras relacionadas con las ganancias de los conciertos. Luego de ello, Maite Perroni confirmó que el exmánager había quedado fuera de la agrupación, aunque no dio más detalles al respecto esto alimentó los rumores de un conflicto legal.

Recientemente, en el programa “Ventaneando” se dio a conocer que los integrantes de la agrupación aún no recibirían el pago por 20 de los conciertos que ofrecieron en Latinoamérica. Hasta el momento los cantantes no han dado en más declaraciones al respecto y se mantienen ausentes ante los reflectores.

Hasta el momento los cantantes no han dado en más declaraciones al respecto. Foto: IG @guillermorosas

“Generó millones de ganancias, ¿ustedes creerían si yo les dijera que a los cinco integrantes no les han pagado los conciertos que ofrecieron en Latinoamérica? No les han pagado los conciertos que dieron en Colombia, Brasil y México. Ninguno se los han pagado (…) Dicen que hay cosas pendientes con su exmánager, Guillermo Rosas, que está desaparecido según yo sé, no ha dado mucho la cara porque le tienen que hacer una auditoría tremenda, pero mientras uno se echa la bolita al otro, los RBD están sin cobrar”, detalló uno de los conductores en el programa de espectáculos.