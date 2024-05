Maite Perroni disfruta de su rol más importante en la vida, el de ser mamá

¿Cómo ha cambiado tu vida ahora que eres mamá?

Uy, definitivamente es un proceso hermoso, transformador. Te cambia en muchos sentidos, desde lo mental hasta evidentemente todo el proceso físico, emocional. Sí es una revolución de emociones, pero ha sido el viaje más maravilloso de mi vida. Ha sido muy bonito y ha sido de verdad el mejor regalo del mundo.

¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dejado Lía hasta ahora?

Wow, eso está muy bueno, no sé cuál es el mayor de todos. Es un proceso tan hermoso y tan retador a la vez, que al mismo tiempo te hace sentir que no sabes nada y lo quieres aprender todo para poder ser tu mejor versión para ese nuevo ser que está en tus brazos y que quieres guiar su vida, acompañar y amar. Es un aprendizaje constante, es darte cuenta de que tienes un mundo por descubrir, en tus manos tienes la responsabilidad más grande del mundo. Te das cuenta de qué es lo que realmente importa en la vida. Es un proceso muy bonito, pero sí es definitivamente una escuela muy grande.

¿Vas creciendo y evolucionando con ella?

Eso es muy fuerte, hace 11 meses era una chiquititita recién nacida, y ahora la veo y ya tiene una personalidad, ya empieza a expresarse, y tiene una forma de transmitir, de comunicar, de ser ella. Y es un descubrimiento precioso, pero volteo y digo, ¿en qué momento pasó tan rápido? Empieza a convertirse más en una niña y a dejar de ser bebé, y ese es otro duelo. Ahora entiendes las frases típicas de las mamás que escuchamos toda nuestra vida, está teniendo sentido.

¿Cómo fue para ti regresar a los escenarios con la gira de RBD?

Fue increíble. Mira, yo genuinamente no pensé que fuéramos a volver a hacer un tour o a lograr un reencuentro. Fueron muchos años los que pasaron antes de volver a estar juntos en un escenario, y creo que el proceso que cada uno de nosotros fue viviendo de forma individual nos iba llevando a distintos planes personales. Y esta vez fue la primera vez que todos dijimos sí. Y fue hasta sorprendente, creo que el universo conspira y que todo se alineó.

Nos embarcamos en esta nueva etapa 20 años después. Nos encontramos en un momento mucho más maduro, más adulto, más consciente, con un entendimiento diferente de las cosas, y también eso nos permitió tener la capacidad de disfrutar muchísimo, pues el regalo tan grande que vivimos estos meses, con este reencuentro tan amoroso, con toda una generación, con un movimiento de amor, con una historia de tres generaciones, de ver a niños y de ver a niños que ahora son adultos, fue muy bonito, la verdad es que fue algo literalmente sobrecogedor.

Maite Perroni es feliz en su faceta de madre. Foto: Emma Lozano

¿Cómo lo vivieron desde esta nueva etapa como mamás Anahí, Dulce y tú?

Definitivamente nos pudimos identificar justamente con lo más bonito y lo más vulnerable que podemos compartir, nuestra maternidad, nuestros hijos, nuestras familias, como mujer multiplicar nuestras funciones en el tour, porque era subirse a un escenario, ser mamá, yo llegaba después de los conciertos y, por supuesto que había una bebita esperándome y yo quería estar con ella y era, pues, darle de comer, dormirla.

Adaptarnos a todas nuestras dinámicas familiares, porque al volar con nuestras familias, obviamente implicaba un equipo más grande. Fue lindo porque pudimos acompañarnos en ese entendimiento desde nuestra maternidad como mujeres con una pasión, con una ilusión, pero el proyecto más importante son nuestros hijos, entonces el cómo ayudarnos, el cómo entre nosotras también contener a nuestros chiquitos, si era cumpleaños de uno, llenarlo de globos, de pasteles, de amor, todas esas cosas que se comparten detrás de, al final se vuelven complicidades muy importantes.

¿Cómo logras ese balance entre tu carrera y ser mamá?

Es un nuevo descubrimiento para mí. Creo que después de 20 años de carrera me puedo dar la oportunidad de tomar pausas y de tomar decisiones que me permitan, junto con mi equipo y mis prioridades familiares, ir entendiendo cómo seguir construyendo este camino que me apasiona, que es mi carrera, pero sin dejar la prioridad más importante que es ese ser humanito que es todo para mí. Ese momento se está dando ahora y es algo que estoy disfrutando mucho, el poder estar aquí, el poder ser una mamá presente, una mamá involucrada, una mamá por completo. Yo quiero que mi hija sea mi hija, no de nadie más.

Es el proyecto más importante de mi vida. Tomar proyectos que me permitan seguir haciendo lo que me apasiona e involucrarme en ellos desde otro lugar como productora, hay proyectos que en este momento estoy trabajando que todavía no se han concretado, tengo los guiones, un equipo de trabajo para ver si se llevan a cabo, y como todo esto toma tiempo a la par me permite tomar decisiones profesionales sobre qué es lo que quiero hacer más adelante y poder tener el tiempo para estar presente con mi familia. Es una etapa interesante y muy atractiva la que estoy viviendo, es como moverme a una nueva etapa en mi profesión.

¿Qué le aconsejarías a aquellas mujeres que buscan lograr sus sueños y ser mamás?

Yo creo que es un reto todos los días, porque hay tanta información, tantas cosas que leemos, que vemos en redes sociales, tantos juicios, tantas etiquetas, que de pronto nos podemos volver locas con todo eso que se comunica. Y al final cada mamá es distinta, cada mamá tiene distintas circunstancias, tiene una historia diferente, tiene una realidad distinta que vivir cada día. Hay mujeres que cuentan con un grupo de apoyo, hay mujeres que lo tienen que hacer solas y no es fácil.

Entonces, creo que lo importante es que no hagamos caso a las etiquetas ni a los juicios que están establecidos socialmente alrededor de lo que hacemos o cómo lo hacemos. Lo que yo aconsejaría es que cada una haga y viva su propia historia lo mejor que pueda. Si hay amor, si hay contención, si hay esa presencia y si hay ese cuidado, lo demás se acomoda. Lo demás va a encontrar su rumbo y va a encontrar su lugar.

Pero los juicios son muy duros porque nada es suficiente en esta sociedad. A mí me costaba mucho trabajo, por ejemplo, cuando empezó el tour, a los 40 días de que nació Lía, literal, en la cuarentena, yo empecé los ensayos con el grupo. Y pues para mí fue también un proceso personal muy duro, porque naturalmente lo más importante para mí es Lía. Yo me sentía muy mal de tener que irme y dejarla esas cinco horas, cuando apenas tenía 40 días en el planeta.

Al final de mi embarazo tuve preeclampsia y fue un momento muy delicado. Gracias a Dios todo salió bien. Hacía que inevitablemente yo subiera y subiera de peso, también genera un riesgo a la hora del parto. Venía de una cesárea, porque por la preeclampsia tuvo que ser cesárea porque ya mi presión estaba muy alta y era un riesgo que fuera un parto natural. Claro, todo eso, en mi caso personal, pues no lo publicas, no lo cuentas.

Yo soy muy reservada de mi vida íntima y de mi privacidad, ya después puedo compartir mi experiencia, pero en el momento prefiero vivirlo en mi intimidad. Todo eso era un reto gigantesco y además con 30 kilos encima, y en tres meses estar en el escenario, empezando el tour de RBD, que no era poca cosa. Salir al escenario todos los días y gracias a Dios tener a 60 mil personas frente a ti, y todos los celulares y todos los vídeos en TikTok y tú con 30 kilos de sobrepeso y la gente diciendo, “está gorda”, pues sí acabo de parir. Entonces es impresionante todas las exigencias sociales que tenemos.

¿Te gustaría volver a ser mamá?

Sí, claro. Sí me gustaría.

La música y la actuación son su vida. Foto: Emma Lozano

Has tenido estrenos con un gran éxito internacional como el más reciente Triada y la nueva temporada del Juego de las llaves, ¿en qué momento de tu carrera sientes que te encuentras en este momento?

Estoy en un momento muy satisfactorio en el que después de 20 años de carrera, justo este año es mi año 20 de haber empezado mi primer proyecto, que tuve la suerte de que fuera Rebelde, y haber construido un camino ya de forma individual. Hay proyectos que me han gustado más que otros, naturalmente, pero me puedo detener a agradecer y a observar que el recorrido ha valido la pena y qué mejor que haber tenido también la oportunidad de ir cambiando de proyectos, convertirme en la reina de las telenovelas a los 23 años y estar protagonizando una novela de las nueve de la noche en el canal de Las Estrellas.

Después de ese ciclo decidí proyectar mi carrera en otras cosas y hacer música. Tomar los nuevos retos de buscar a las plataformas, a los directores de cine, a sociedades con productores para empezar a producir proyectos de cero, involucrarme en esa parte creativa también. Puedo agradecer, valorar cada esfuerzo porque ha sido mucho trabajo y también a disfrutar de mi familia y de esta nueva etapa.

¿Cómo ha sido para ti tomar estos nuevos retos en las plataformas?

Fue un reto muy grande para mí atreverme a hacer cosas diferentes, apostar por riesgos y por cosas que me movieran del lugar y que me permitieran como actriz hacer otras cosas y que también vieran que puedo hacerlas. El hecho de que la plataforma, los productores, los directores y Amazon me hayan dado la oportunidad y hayan apostado por Maite, eso abrió para mí un nuevo camino y una nueva historia que me permitió disfrutar del set, de un proyecto, de un personaje, de un tema nuevo, de algo que provocó una conversación social muy interesante, de poder empezar a hacer una historia en el streaming, en las plataformas, que era nuestro nuevo reto.

Juego de las llaves, Oscuro deseo y Triada se vuelven todo un camino de un recorrido de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de decisiones que implicaban retos, tanto actorales como personales, para poder dar un paso a un lugar distinto dentro de la industria. Me encanta esa etapa de mi carrera, es muy gratificante porque implicó muchísimos no, muchísimos rechazos, muchísimos castings fallidos, muchas dudas por parte de productores, de directores, de si darle o no a Maite una oportunidad.

Luego platicamos sobre nuestros proyectos o los resultados y no el camino. Y el camino es de búsqueda, de elecciones y de comprobarte a ti mismo que sí lo puedes hacer aunque te digan que no. No permitas que nadie te diga que no puedes, no permitas que nadie te diga que no eres capaz, porque si tú quieres vas a poder hacerlo.

¿Qué legado o enseñanza te gustaría dejar en Lía?

Solo quiero que quiera a su madre. Eso es lo más bonito.

MAITE COMO MAMÁ

Nos confesó para ella qué ha significado la maternidad y el mejor consejo que le ha dado su mamá

Un consejo de tu mamá

"Intenta cambiar al mundo, pero no dejes que el mundo te cambié a ti".

Ser mamá para ti

"El crecimiento más retador, transformador y amoroso de mi vida".

SUS BÁSICOS DE SKINCARE

Tu mejor consejo para cuidar la piel: Tomar mucha agua, protector solar y algo que aprendí es que hay cremas que son cosmédicas y hay cosméticas. Hay que buscar las que son cosmédicas, son las que realmente hacen cambios para regenerar tu piel.

El peor error de belleza que has cometido: Tratar de ser alguien más que no soy yo y descubrir que no me gustó. Cuando te pintas el pelo de un color que no te favorece o te maquillas, en mi caso demasiado, pues no me gusta, cuando dejas de ser tú por ser parte de una tendencia.

Un producto que nunca podrías dejar: Crema hidratante y rímel.

HA DICHO

“Es un aprendizaje constante, es darte cuenta que tienes un mundo por descubrir y lo que quieres es hacerlo de la mejor manera, en tus manos tienes la responsabilidad más grande del mundo”.

Por Ailedd Menduet

Foto: Emma Lozano/Netflix

MAAZ