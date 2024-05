Revelan que les deben millones de pesos a integrantes de RBD, no les han pagado por sus conciertos en gira del reencuentro

Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann gozaron de un arrollador éxito con la gira del reencuentro que marcó el regreso a los escenarios de RBD; sin embargo, los conciertos llegaron a su fin en medio de una gran polémica por rumores de un presunto desvió de recursos por parte de su exmánager, Guillermo Rosas, algo por lo que supuestamente los cantantes aún no harían recibido el pago por algunas de sus presentaciones sen Latinoamérica.

Integrantes de RBD aún no recibirían pago

En 2023 la gira de RBD fue una de las más exitosas en América Latina generando gran nostalgia en fanáticos que en cada concierto corearon temas como “Sálvame” y “Este corazón”. Aunque no todo ha sido bueno para los integrantes de la agrupación, pues de acuerdo con lo revelado en “Ventaneando”, aún no reciben el pago por algunos de los conciertos que realizaron.

“Generó millones de ganancias, ¿ustedes creerían si yo les dijera que a los cinco integrantes no les han pagado los conciertos que ofrecieron en Latinoamérica? No les han pagado los conciertos que dieron en Colombia, Brasil y México. Ninguno se los han pagado (…) Dicen que hay cosas pendientes con su exmánager, Guillermo Rosas, que está desaparecido según yo sé, no ha dado mucho la cara porque le tienen que hacer una auditoría tremenda, pero mientras uno se echa la bolita al otro, los RBD están sin cobrar”, dijo uno de los conductores.

¿Qué ocurrió con su exmánager?

En diciembre de 2023 se dio a conocer que RBD despidió a su exmánager, Guillermo Rosas, por presunto desvío de recursos. Esto debido a que éste tendría el control total en la gira del reencuentro como la elección de los lugares de presentación, fueron los problemas de gestión los que revelaron algo más grave y una vez que concluyeron las presentaciones las cuentas no resultaron como esperaban.

RBD no habría recibido el pago por algunos de sus conciertos en Latinoamérica. Foto: IG @rbd_musica

En medio del escándalo surgieron un sinfín de rumores, como aquel que apuntaba a una preferencia de Guillermo Rosas por la cantante Anahí, quien, de acuerdo con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, fue quien lo habría recomendado sin imaginar lo que ocurriría.

“Nunca fue su mánager, que era sólo su amigo desde hace 20 años y que Anahí lo recomendó para entrar a RBD, pero al ver toda la bola de atrocidades y patanerías que hizo este señor y los demás tomaron la decisión de darle las gracias. Anahí está muy triste”, dijo el también conductor al añadir que también habría manipulado a los cantante en el pasado.

Sobre el despido, los cantantes han decidido mantener los detalles con total hermetismo ante una presunta investigación, pero en un encuentro con los medios Maite Perroni dejó claro cuál fue la relación de trabajo que Rosas tuvo con la agrupación: “Iniciamos un ciclo con él, estuvimos compartiendo con él, el inicio de este tour, algunos conciertos y luego seguimos nosotros solos. Ya no es parte del equipo”.