Gomita confiesa que su papá intentó asesinar a su mamá: "imagínate que yo no sepa en dónde está ella, ¿a quién voy a enterrar?"

Hace un par de días se estrenó un nuevo capítulo del podcast "Hablemos de tal", un espacio en donde el influncer conocido como "Un Tal Fredo" escucha las historias de vida de distintas mujeres famosas, demostrando que la violencia de género se encuentra tan arraigada que todas tienen historias que contar. En este episodio conocimos más de cerca a Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita y entre los muchos temas sensibles que se tocaron ahí, la influencer reveló cómo fue vivir bajo la violencia y consumos de su padre, Alfredo Ordaz.

Durante los primeros minutos del podcast, Araceli explicó que muchas personas la cuestionan por seguir hablando sobre las violencias que su propio papá ejercía sobre ella y su madre, a lo que ella afirma que hablar de eso le ha ayudado a cerrar las heridas y entender que nada de eso fue su culpa. Después de ello, Gomita narró distintos episodios de violencia que su padre realizó en su contra y explicó que se notaba mucho el machismo en su forma de pensar, ya que estos ataques no fueron sufridos por sus hermanos.

Es así como Araceli recordó que todos los episodios parecían seguir el mismo patrón, pues primero su papá se alcoholizaba para después intoxicarse con thiner y agredir a su mamá, llegando a tal punto que su madre no pudo caminar no moverse de la cama después de una golpiza. Pero el "día cero" llegó cuando su papá golpeo muy gravemente mamá:

A ella la intentaron matar, desarmó (su papá) un gancho de ropa, la encerró en el clóset y le dijo 'te lo voy a enterrar y si te vuleves loca antes, te lo entierras tú. Si no te mayo yo, te vas a matar tú', explicó "Gomita" durante el podcast.

De esto se enteró después de que, con algunos engaños, su mamá terminó diciéndole la verdad sobre las agresiones que Alfredo Ordaz continuaba ejerciendo sobre ella. Pero la dependencia emocional de su madre era tan grande, que en distintas ocasiones terminó perdonando al hombre con la promesa de que cambiaría, lo que causaba un miedo muy profundo en ella ya que comparó su situación con el caso de Luis Miguel y llegó a pensar que su madre pudo haber sido víctima de un feminicidio si ella no hubiera actuado esa noche.

El 21 de spetiembre del año 2021, Araceli Ordaz puso una denuncia en contra de su padre por violencia intrafamiliar.

Fotografía: YouTube/UnTalFredo.

"Mami, ya es lo último", le dijo. "Imagínate que me pase como a Luis Miguel y que al rato yo no sepa en dónde está mi mamá, ¿a quién voy a enterrar? Si yo no estoy, ¿quién te defiende?" expresó con mucho miedo a su mamá. Y es que de acuerdo con sus declaraciones, sus hermanos no son precisamente un apoyo, ya que ellos no sufrieron de las mismas agresiones machistas y no pensaban que pudiera suceder algo, por lo que Gomita era la única persona que se encontraba al pendiente de la situación tan vulnerable de su madre.

Araceli busca ayudar a otras mujeres víctimas de violencia

Una de las situaciones a las se ha enfrentado después de hacer público su caso, es el señalamiento de las personas que al acusan de "victimizarse" y querer lucrar con su caso: "he tenido que luchar con que me crean, la sociedad... Porque fingí mucho tiempo que mi familia era muy bonita y muy perfecta, y ahorita soy juzgada por haberle puesto una denuncia a la persona que me maltrataba y que es la misma persona que me dio la vida", expresó.

La influencer reveló que después de muchos años de terapia ha logrado reconstruir su vida poco a poco.

Fotografía: Instagram/@gomitaoficial123

Pero al ser consciente de su repercusión en redes sociales, quiere que su historia sirva de ejemplo para quienes se encuentran pasando por una situación similar, siendo una bandera para que las mujeres que consumen su contenido se den cuenta de las distintas formas en las que puede manifestarse la violencia de género y salir de ella para no ser parte de la dolorosa cifra de feminicidios que existen en México.

Es por ello que uno de sus sueños es abrir alguna asociación para atender a víctimas de violencia y brindarles todas las herramientras para poder vivir lejos de sus agresores. De la misma forma, Gomita se encuentra escribiendo un libro sobre su vida y pide encarecidamente ayudar a las mujeres que se encuentran en situaciones vulnerables.