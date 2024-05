Eduardo Capetillo Jr. muestra el lugar favorito de su enorme casa: VIDEO

Uno de los programas favoritos de las familias mexicanas, sin duda alguna es el de “Juegos de voces” y es que ver a dos generaciones llenas de talento en un mismo escenario ha reunido a los más grandes y los más chicos de la casa.

Y es justo en esta emisión que hemos disfrutado del talento de Lucerito Mijares, Joss, Mía Rubín, Melenie Carmona y Eduardo Capetillo Gaytán, éste último se ha convertido en uno de los favoritos pues además de lo bien que canta, su galanura le ha hecho ganar muchos seguidores, es por eso que el joven decidió mostrar un poco más de su intimidad y compartir con sus fanáticos su lugar favorito de su enorme casa.

Sigue leyendo:

Él es Tadeo, el hijo de Ariel Camacho, así lo presentaron los papás del cantante

Lucero defiende a su hija, Lucerito, de Sofía Rivera y Eduardo Videgaray: "pobres de los que no tienen inteligencia"

Eduardo Capetillo rompe en llanto ante su hijo: “las adicciones me rebasaron”

Eduardo se ha convertido en uno de los favoritos de "Juego de Voces".

IG @eduardocapetillog

Fue a través de su cuenta de Tiktok que el guapo hijo de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán compartió con sus más de 27 mil seguidores en esta red social un lugar muy especial para él y que es parte de su enorme casa.

Se trata de las caballerizas pues en el audio se puede escuchar: “¿dónde es el lugar en donde olvidas todo?”, luego de esto, Eduardo Jr. muestra a su hermoso caballo blanco para posteriormente enseñar la caballeriza y a otro caballo, pero ese de color negro y luego muestra el enorme terreno pastoso en el que monta a estos bellos ejemplares.

Ama a sus caballos, siempre los presume en redes.

IG @eduardocapetillog

Fue así como recibió cientos de comentarios en donde no dejan de halagar lo guapo que está, otros también señalan lo bien que canta temas de regional mexicano y hasta peticiones ya le hacen, sin embargo, lo que resalta más es que piden que se dé una oportunidad romántica con su amiga y compañeros Lucerito Mijares.

Fue durante una sección del programa “Juego de voces” en donde estuvo frente a frente con su papá el también cantante Eduardo Capetillo, ahí el exTimbiriche rompió en llanto al disculparse con su hijo por haber estado ausente debido a las drogas.

“Quiero pedirte perdón por tantas ausencias, yo creo que no hay nada peor que estar sin estar, las adicciones a mi me rebasaron en su momento, las sustancias lo que hacían es que me ayudaban a no sentir, y pues derivado de eso es que estaba ausente y el tiempo no lo puedo recuperar…”, expresó Capetillo.