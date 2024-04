Eduardo Capetillo rompe en llanto ante su hijo: “las adicciones me rebasaron”

Juego de Voces, se ha convertido en uno de los realities shows favoritos de las familias mexicanas, en tan solo unas semanas de estar al aire, el programa conducido por Angélica Vale ha logrado sorprender al público pues pocas veces habían visto a grandes estrellas tan vulnerables ante las personas que más aman, sus hijos.

Y es que, la batalla no solo es vocal, pues los “consagrados” y “herederos” se enfrentan ante los recuerdos de momentos complicados a lo largo de su vida, tal y como le sucedió a Eduardo Capetillo y a su hijo quienes rompieron en llanto al recordar cuando el exTimbiriche consumía drogas, por lo que pidió perdón a Eduardo Jr.

Padre e hijo viven un gran momento en "Juego de voces"

En redes sociales circula uno de los momentos más emotivos que veremos en las siguientes semanas en Juego de Voces, pues cabe mencionar que en Estados Unidos la transmisión va adelantada por una semana, por lo que en México se han filtrado momentos como el en esta nota hablamos.

Se aprecia una plática íntima entre padre e hijo y ahí, entre lágrimas Eduardo Capetillo pide perdón a su “heredero” por estar ausente tanto tiempo debido al consumo de drogas, pues el galán de telenovelas asegura que eso lo rebasó.

Eduardo Capetillo le pidió perdón a su hijo.

“Quiero pedirte perdón por tantas ausencias, yo creo que no hay nada peor que estar sin estar, las adicciones a mi me rebasaron en su momento, las sustancias lo que hacían es que me ayudaban a no sentir, y pues derivado de eso es que estaba ausente y el tiempo no lo puedo recuperar…”, expresó Capetillo.