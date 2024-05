Él es Tadeo, el hijo de Ariel Camacho, así lo presentaron los papás del cantante

Fue en 2015 cuando el mundo del regional mexicano se vistió de luto con la inesperada muerte del cantante Ariel Camacho, uno de los más importantes y exitosos de su género en ese momento, su fallecimiento se dio de manera inesperada luego de sufrir un accidente automovilístico.

Desde entonces fanáticos no han dejado de recordar al también llamado “Rey de corazones”, muchos se lamentaron que el joven no hubiera dejado herederos de su talento, sin embargo hace poco se reveló que Ariel Camacho sí tenía un hijo y no fue sino hasta este lunes 6 de mayo que la familia del cantante presentaron de manera formal a Tadeo, el hijo del intérprete de temas como “Te metiste”, “Hablemos”, entre muchos otros más.

Sigue leyendo:

La Banda El Recodo se presentó en Japón con un rotundo éxito, así fue el show que puso a bailar a los nipones

La Arrolladora Banda El Limón da detalles en exclusiva de su presentación en la CDMX

El cantante no conoció a su hijo en vida.

Foto: IG @arielcamacho_oficial

Él es Tadeo, el hijo de Ariel Camacho

Fue a través del canal de YouTube de una de las hermanas del cantante, que se compartió un video de poco más de 12 minutos de duración en donde estaban los padres y hermanas de Ariel Camacho, ahí los cuatro hablaron un poco de la carrera del fallecido, pero también dieron detalles de cómo se enteraron de que Tadeo era hijo de “El Rey de corazones”. Fue Kenia, hermana de Ariel quien comenzó a detallar cómo es que se enteraron de la existencia de Tadeo.

“La mamá del niño me buscó a mí, yo aplico uñas, entonces la agendé, le estaba realizando el servicio, y estaba platicando como con cualquier clienta, se dio la platica de que si yo era hermana de Ariel les respondí que sí y ella me fue platicando que tuvo una relación con él y pues que habían”.

La familia de Ariel Camacho está muy feliz al saber que hay un heredero del cantante.

Foto: IG @familiacamachobarra

Fue así como se enteraron que Ariel había dejado un pequeño, por lo que decidieron hacerse unas pruebas de ADN en las que confirmaron que el pequeño Tadeo es hijo de “El Rey de corazones”.

El pequeño Tadeo tiene 9 años y al igual que su famoso padre desde muy pequeño le gusta mucho cantar y su madre revela que desde los 6 años compone canciones.

Él es Tadeo, el hijo de Ariel Camacho.

Foto: IG @hijodelreydecorazones

Tadeo es fanático de la música de Xavi y de acuerdo con su madre, se sabe todas las canciones del intérprete de corridos tumbados y como todo niño uno de sus dulces favoritos es el chocolate.

¿Quién es la mamá de Tadeo, hijo de Ariel Camacho?

En este mismo video en donde aparece la familia de Ariel Camacho presentaron a Sol, quien es la madre de Tadeo, ahí la mujer de cabello rubio reveló que era fanática del fallecido cantante y que lo conoció gracias a un amigo en común quien desafortunadamente también falleció en el mismo accidente en el que perdió la vida “El Rey de corazones”.

La familia presentó a Sol, la mamá de Tadeo y expareja de Ariel.

Foto: YT Cynthia Camacho

Sol revela que su primer encuentro fue en una fiesta familiar en donde Ariel llegó con su guitarra y fue así como se conocieron, de acuerdo con la madre de Tadeo, cuando se enteró que estaba embarazada ya habían terminado la relación y no le dijo nada al cantante porque éste ya tenía otra novia y no quiso meterse en dicha relación.

De acuerdo con Sol, ella decidió esperar un tiempo hasta que su hijo tuviera la edad pertinente en la que pudiera comprender lo que sucedió con su padre, fue así que buscó a la hermana de Ariel y hacerse la prueba de ADN para que pudieran convivir con la familia del cantante.

Tadeo con su tía Cynthia, hermana de Ariel

Foto: IG @cynthia_camacho

Finalmente, Sol agradeció a la familia de Ariel Camacho que aceptaran y quieran tanto al pequeño Tadeo, pero también dio las gracias a los fanáticos del fallecido cantante por arropar al heredero del “Rey de corazones”.