¿Sufrió discriminación? Wendy Guevara cuenta cómo era el trato de los meseros en París

Wendy Guevara se fue a París para grabar un proyecto junto a Julián Gil. Durante el viaje, la influencer quedó sorprendida del trato que tenían los meseros con su mesa. En un principio pensó que el mesero estaba de malas y sólo era cuestión de cambiarse de mesa. Esta situación hizo pensar a sus fans que había sido discriminada.

En el video donde reveló lo vivido en los restaurantes de la 'Ciudad del amor' muestra cómo es que los meseros le llevaban los platos. En sus ejemplos dejaba claro que le aventaban el plato con la comida a la mesa. Inclusive aseguró que el plato rebotaba en la mesa, ya que eran aventados. Esto para Wendy era raro, ya que estaba acostumbrada al trato que se da en México y otras partes de Latinoamérica.

Sigue leyendo:

Kings League: ¿cómo jugadores del draft lograron destacar en una liga dominada por exfutbolistas profesionales?

"Ya no están juntos", Lucerito bromea con la separación de sus papás y desata la risa de los miembros de 'Herederos'

Guevara contó a sus fans la forma en la que fue tratada por los meseros de París. En su relato dejó claro que en ningún lugar le dejaron el plato de comida con sutileza en el plato, es más, se podría decir que siempre se lo aventaron. Esto le llamó la atención, ya que pensó que todos estaban de malas. Fue Julián el que le dijo que así era la forma en la que trataban así a los comensales en todos los restaurantes de la ciudad.

"Agarraban el plato en el restaurante, así mira (ruido de que tira el plato a la mesa). Así mira (lo vuelve a tirar), brincaba, lo juro, te lo juro que brincaba el plato. Yo le dije a Julián: '¡Ay Julián!'. Dijo: 'Así te lo van a traer siempre' y le dije: 'no creo, yo creo que este está empu... y no nos quiere atender. Mejor vámonos a otra mesa", comenzó su relato Wendy.

La influencer siguió su vida en París, realizó las escenas que tenía que grabar con Julián y cuando volvieron a ir a un restaurante se dio cuenta que trataban igual que en el primero. Fue en ese momento que se dio cuenta que no había sufrido discriminación y que el mesero no estaba de malas. Sólo así es el trato al cliente en París y otras partes de Europa.

"Vamos otra vez a otro restaurante y otra vez (tira el plato a la mesa Wendy) y yo '¡Ay Dios mío, si es verdad!' y me dijo -Julián- '¿no me creíste todo este tiempo?' Le dije que sí le creía y después le dije: 'no, la neta no te creí", contó Wendy a sus fans.