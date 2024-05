¿Quién lo mató?: así fue como Paul Stanley se enteró de la muerte de su papá

La serie de su papá ya se estrenó en Prime Video y está causando furor entre los amantes de la pantalla chica. Después de ver los primeros dos episodios de '¿Quién lo mató?', la gente se cuestiona muchas cosas sobre el polémico caso de cómo murió Paco Stanley a finales de la década de los 90. Ahora es momento de revivir uno de los peores momento de su hijo, Paul Stanley, ya que contó cómo fue que se enteró de a muerte de su papá.

Si bien nunca es fácil hablar sobre la muerte de un ser querido, el tener que recordar que asesinaron a tu padre no debe ser nada sencillo. En esta ocasión es momento de contar cómo fue que Paul Stanley se enteró de que su papá había perdido al vida a fuera de una taquería al sur de la Ciudad de México.

'¿Quién lo mató?' ya presentó sus primeros dos capítulos en Prime Video (Prime Video)

Así relata Paul Stanley cómo se enteró de la muerte de su papá

Durante una entrevista con Yordi Rosado, el conductor de Hoy contó cómo fue que supo que su papá había sido asesinado saliendo de una de las taquerías que más visitaba, 'El Charco de las Ranas'. Paul tenía tan solo 12 años, se encontraba en sexto de primaria cuando su papá habría perdido la vida después de una balacera contra la camioneta donde se trasladaría al canal para seguir con la programación habitual.

"Estaba en sexto de primaria, ya era... Estaba haciendo una exposición de fin de año. Era trabajo de fin de año. Estaba haciendo una exposición del cine, creo que de los hermanos Lumiere cuando llamaron al profesor y la madre le dijo que había pasado algo con mi papá", dijo el hijo de Paco Stanley mientras se le quebraba la voz en el inicio de su relato.

El profesor llevó a Paul a la capilla de la escuela. El maestro no tuvo mucho tacto a la hora de revelarle la información que le había dado la moja. "A uno de tus familiares le quisieron hacer algo, lo querían secuestrar", le dijo el profeso a Paul que preguntó si había sido su mamá, su padrastro o su papá. El conductor de hoy estaba en la iglesia sin saber qué hacer. Decidió correr a la dirección donde estaba una televisión con las noticias.

Paul contó la historia de cómo se enteró de la muerte de su papá con Yordi Rosado (YouTube: Yordi Rosado)

"Vi a Lalo Salazar, con quien tengo una mistad muy chida hoy, y vi todo lo que le había pasado a mi papá. Llamo a la oficina de mi jefe y me contesta Norma, la secretaria. Se escucha mucho desmadre y después de un rato me contesta y me dice: 'disculpe no puedo tener la línea ocupada'. Fue cuando le dije: 'Norma, norma, soy yo Paul, como está mi papá' y se soltó a llorar y me dijo: 'tienes que ser fuerte, de lo que te voy a decir. Tú papá está muerto, lo acaban de matar'", contó Paul.

En su relato pidió disculpas de lo que iba a decir, pero en el momento en el que estaba en la llamada con Norma, Paul esperaba que el secuestro fuera para Jorge Gil o Mario y no su papá. Cuando la secretaria de su Paco Stanley le dijo que su papá había sido el que perdió la vida. Para el conducto de Hoy lo peor fue cuando llegó su mamá.

"Lo peor fue cuando llegó mi mamá a verla. A parte a mi mamá le tocó muy difícil, también. Llegar a la casa y ver a todos llorando. Al siguiente día fue el sepelio y fuimos con una amiga de mi mamá. Nos paramos en un puesto de periódico y veo, ya sabes, los periódicos amarillistas con la foto de mi jefe todo balaceado. Se me acerca la del puesto de periódico y me dice: '¿qué feo lo dejaron no niño? y le dije: 'sí, era mi papá'", expresó Paul para dejar a Yordi con la boca abierta.

Cuando llegó al sepelio vio mucha gente. No lo dejaban pasar y sólo escuchó que la gente gritaba: "dejen pasar a Paquito, dejen pasar a Paquito". Paul recordó que la cripta donde se encuentra su papá está cerca de donde están los abuelos de Paul. La cripta la compró 7 meses antes de la tragedia. En un inicio era para cambiar a sus papás, pero terminó siendo para él.