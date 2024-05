Tania Rincón sufre bochornoso momento cuando promocionaba un producto en "Hoy" y se rompió en vivo: VIDEO

Tania Rincón vivió un bochornoso momento en pleno programa en vivo cuando anunciaba un producto. La presentadora piedadense reaccionó como toda una profesional a pesar de lo vivido. Este incidente no es el primero que se vive en la televisión mexicana, en el pasado ya han ocurrido hechos similares en los que los conductores lo único que pueden hacer es fingir.

Es común que durante los matutinos o programas de televisión en vivo se realicen algunos comerciales de compañías que van a promocionar sus productos, sin embargo, no siempre la televisión en vivo sale como se planea y pueden ocurrir accidentes que no pueden solucionarse en el momento.

Seguir leyendo:

Por hacerle una broma a Andrea Legarreta, Tania Rincón sufre tremendo accidente con su blusa y casi enseña de más

Con vestido dorado, Tania Rincón fue la sensación en el estreno de “Atlas” de JLo; es la más elogiada en redes

El ventilador salió volando inesperadamente| Foto: Instagram @taniarin

VIDEO: Tania Rincón promociona ventilador y lo rompe en vivo

La incómoda escena quedó registrada en redes sociales donde se puede ver el momento preciso en el que un hombre encargado de la marca se encontraba presentando un potente ventilador en el matutino Hoy, al tiempo en que explicaba sus características y el exclusivo precio con el que lo ofertaban en la televisión mexicana.

Pero justamente después de que le aseguraba al público que era un ventilador muy resistente, se rompió de una aspa y salió volando un fragmento de ella a la mitad del pasillo. Pero como si nada hubiera pasado, el vendedor siguió diciendo las cualidades del ventilador. Mientras que Tania hizo un gesto de sorpresa.

Tania Rincón no puede contener la risa tras comercial fallido

Aunque la presentadora trató de disimular, vio perfectamente cuando el aspa salió proyectada y no pudo evitar la gracia. Instantes después, las cámaras se encargaron de hacer una toma cerrada, por lo que ya no podía verse el aparato quebrado. Pero lo que más llamó la atención fue Tania no tuvo forma de disimular y por poco se ríe frente a las pantallas.

La grabación de este penoso momento se hizo viral en redes sociales y hay quienes admiran su profesionalismo de no poner algún gesto de sorpresa, mientras que otros señalan que cuando estuvo a punto de reírse se rompió formalidad e hizo más evidente el accidente.