Invitada al programa Hoy le dice a Tania Rincón que quiere su lugar en el matutino, así fue el incómodo momento

Esto dijo la conductora de televisión. Instagram/@taniarin

La famosa conductora de televisión, Tania Rincón dio de qué hablar en el mundo del entretenimiento después de conceder una entrevista en la que recordó la ocasión en la que una invitada del "programa Hoy" le dijo que quería su puesto en el equipo que encabezan Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl "Negro" Araiza.

Hace unos años la estrella nacida en La Piedad, Michoacán, confirmó su regreso a los matutinos, pero ahora como parte del elenco del "programa Hoy". A partir de ese momento se ha convertido en una de las favoritas, por lo que sus recientes declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

Sigue leyendo:

Tania Rincón se somete al detector de mentiras y "confiesa" que un conductor de "Hoy" le cae mal: VIDEO

El chef Mariano Sandoval se reencuentra con sus excompañeros de VLA, lo tachan de "traidor" por irse a Hoy

En una entrevista con Maca Carriedo, Tania Rincón, una de las conductoras de televisión más famosas en México, contó que una invitada al "programa Hoy" le dijo abiertamente que quería su lugar en el matutino. La conductora dijo que no se esperaba ese comentario y mucho menos en vivo.

Con su peculiar sentido del humor, la también colaboradora de TUDN dijo que una "muchachita" le dijo que quería su trabajo en el "programa Hoy". A pesar de la insistencia de Maca por revelar la identidad, Tania Rincón prefirió no decir el nombre, pero segundos más tarde cambió de opinión.

"Luego hay mucho descaro de la gente, el otro día una muchachita al aire me dijo 'no, mejor quiero tu trabajo'. No se va a decir (el nombre de la persona)", dijo la conductora.