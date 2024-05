Belinda vuelve al TOP 20 de Spotify tras la ruptura de Nodal y Cazzu

Belinda ha sido una de las personas más beneficiadas del momento con la ruptura de su expareja Christian Nodal y la rapera argentina Cazzu, pero no ha tenido que hacer nada, ni siquiera reaccionar con algún comentario ante la prensa o poner alguna publicación polémica con mensajes en doble sentido.

El público es quien ha reaccionado con algo sencillo como poner a todo volumen una de las más recientes canciones de la artista mexicana de origen español. "300 Noches" fue realmente polémica el día que se estrenó porque se trata de una etapa que muy pocos pensaban ver.

Canción de Belinda regresa al TOP 20 de Spotify

Belinda estrenó dos temas de regional mexicano. Crédito: Instagram.

Es un pop muy al estilo de baladas de la propia Belinda, pero aderezada con un bajosexto y la voz de Natanael Cano. Para resumirlo, se trata de un corrido tumbado romanticón. Esta es la segunda canción ligada al regional mexicano que estrena una de las más queridas cantantes del público mexicano, a quien han visto crecer en talento y carrera.

Durante las primeras horas de su lanzamiento, se especulo que se trataba de un tema dedicado a su ex pareja, Cristian Nodal porque la letra habla precisamente de una pareja que terminó su camino junta, pero el hombre es quien siguió con su vida amorosa adelante y se consiguió otra pareja.

Ahora, esta canción ha estado recorriendo los primeros lugares de la lista TOP 50 de lo más escuchado en Spotify por los mexicanos. A lo largo del día ha logrado colocarse en el TOP 20 de lo más popular con un lugar número 16 bastante bueno para su nueva etapa musical.

Belinda comparte TOP 50 con grandes intérpretes nacionales

Nodal anunció su repentina separación en redes sociales. Crédito: Instagram

Comparte este nombramiento con Natanael Cano por sus temas "Madonna" y "Ya te olvidé", Luis R Conriquez con "Si no quieres no", FloyyMenor con "Gata Only", así como "Corazón de Piedra" de Xavi, quien también aparece con "La Diabla". Entre otros artistas, está Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Fuerza Regida, entre otros.

Esta es parte de la letra que causó gran polémica: