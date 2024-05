Yalitza Aparicio se luce como anfitriona al recibir a JLo en México: “Eres la más grande”, le dicen en redes

Jennifer López ha prolongado su estancia en México porque está dando entrevistas para promocionar “Atlas”, su nueva película que a partir de mañana viernes 24 de mayo estará disponible en Netflix. Además, JLo se está reuniendo con mujeres destacables del país para abordar temas en pro de las mujeres, como es el caso de la actriz y maestra de preescolar Yalitza Aparicio, quien ha sido una verdadera anfitriona.

La originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, quien ganó fama internacional por su participación en la película “Roma”, del director mexicano Alfonso Cuarón, se reunió con la actriz y cantante estadounidense en un evento al que que también asistieron la locutora y empresaria Martha Debayle y la activista Olimpia Coral Melo.

Sigue leyendo:

¡Jennifer López ya está en Ciudad de México! Enloquece a sus fans hablando español

Con vestido dorado, Tania Rincón fue la sensación en el estreno de “Atlas” de JLo; es la más elogiada en redes

La actriz oaxaqueña estuvo con JLo durante un evento en pro de las mujeres. Foto: Instagram Yalitza Aparicio.

Yalitza Aparicio presume su foto a lado de Jennifer López

Para recordar el momento, Yalitza Aparicio publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece a lado de las tres mujeres, pero la mención más importante es para Jennifer López, a quien incluso etiquetó. De esta manera, la oaxaqueña, considerada una de las personas más influyentes del mundo en 2019, de acuerdo con la revista Time, externó su felicidad por convivir con la actriz, de 54 años de edad.

“‘Atlas’ en México”, escribió la actriz mexicana, de 30 años, tras agregar la etiqueta para “La diva del Bronx” y Netflix. Esto generó que los fans de la maestra de preescolar recibiera numerosos mensajes, entre los que se lee “de Tlaxiaco para el mundo” y “eres la mas grande”.

La actriz de la película “Roma” recibió elogios por su belleza. Fotos: Instagram Pablo Rivera.

Yalitza Aparicio recibe elogios en redes sociales

Además, Yalitza Aparicio recibió elogios por su belleza, ya que una seguidora le escribió “tu hermosa piel morena es tan sorprendente. Te ves absolutamente hermosa”. La misma Martha Debayle reaccionó a la foto, expresando “qué alegría verte, eres una dulzura”.

Aunque las famosas se reunieron con Jennifer López para enfatizar el trabajo de las mujeres y fomentar la sororidad, también hubo críticas que fueron en contra de Martha Debayle debido a que algunas personas expusieron que tenía “cara de incomodidad” y que, por su look de vestido blanco con flores en 3D, estaba “creyendo ser Carrie Bradshaw”, quien es la protagonista de la serie y películas “Sex and the City”.