Britney Spears se burla de su hermana, Jamie Lynn, y ella le responde: "Es señal de que está viva"

En medio de rumores por una supuesta crisis de salud mental y de que estaría al borde de la quiebra, surge una nueva polémica para Britney Spears ya que la cantante arremetió una vez más contra su hermana, Jamie Lynn Spears, a quien llamó "perra". Al respecto, la actriz reaccionó a las declaraciones del a "Princesa del pop" mostrándose tranquila y asegurando que estas sólo eran señales de que desea expresarse y de que "está viva".

Britney Spears se lanza contra su hermana

La intérprete de "Toxic" ha mencionado en más de una ocasión la mala relación que tiene con su familia, entre ellos con su hermana contra quien de nuevo arremetió a través de sus historias en Instagram al burlarse de ella por una de las escenas del reality show “I’m a celebrity, get me out of here!” en donde se baña al aire libre mientras expresa extrañar a sus hijas. Esto fue algo que también criticó la cantante, pues acusarla de victimizarse en televisión.

Britney Spears se lanza contra su hermana, Jamie Lynn Spears. Foto: IG @jamielynnspears

“Mi hermana lo hizo (acampar) en un programa de televisión y la bañaron en la jungla, mie***, ella dijo: ‘Báñame, porque estoy atrapada en la jungla y extraño a mis hijas, oh, atiéndeme’, pequeña perr*. Quiero ser una pequeña perr* y darme un baño en la jungla como mi hermana”, dijo Britney Spears en un video en el que se ve que está en un vehículo acompañad de sus asistentes.

Jamie Lynn Spears le responde a su hermana

Fuentes cercanas a la protagonista de “Zoey 101” señalaron que Jamie Lynn se mostró tranquila ante las explosivas declaraciones de su hermana, pues indicó que esta sólo es una de la manera en la que su familia puede saber que está bien y “está viva” deseando expresar lo que siente como ha sucedido desde hace varios meses hablando sobre el distanciamiento entre ellas.

Jamie Lynn Spears reacciona a las declaraciones de su hermana. Foto: IG @overprotected_girl

En 2022 la “Princesa del pop” señaló a Jamie Lynn de colgarse de su fama para destacar en la industria, además de que habría aprovechado su custodia legal para obtener dinero de su fortuna. “Mi hermana dijo que mi comportamiento estaba fuera de control. Ella nunca estuvo muy cerca de mí en ese momento, hace 15 años, entonces, ¿por qué están hablando de eso a menos que ella quiera vender un libro a mis expensas?”, expresó la cantante en redes sociales.

Pese a ello, Britney Spears se mostró nostálgica en su cumpleaños 41 y dedicó inesperados mensajes a su familia, incluyendo a sus hijos y su hermana con quien dijo querer una reconciliación: “eres mi corazón, así que estoy pensando en ti... ¡Felicidades por ser tan valiente, inspiradora y mostrar agallas y gloria en tu programa! No estás sola, si alguien sabe lo que se siente soy yo ¡¡¡Mi hermanita!!! ¡¡¡Te amo!!!”.