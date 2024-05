Así fueron los últimos días de Verónica Toussaint con vida y desde el hospital

Verónica Toussaint informó el 7 de octubre de 2021, durante el mes sobre la sensibilización y prevención del cáncer de mama, que era víctima precisamente de esta enfermedad. Aseguró en ese momento que ya estaba en tratamiento, pues había pasado aproximadamente un mes desde que fue diagnosticada.

"Desde mi trinchera les digo, por favor, revísense cada mes, vayan al doctor. Esto no es solo una campaña de salud, es una realidad y mucho más común de lo que imaginamos", dijo frente a las cámaras durante el programa "Qué Chulada" donde participaba como una de las conductoras estelares.

Sigue leyendo: Así fue como Verónica Toussaint anunció que tenía cáncer de mama: VIDEO

Muere Verónica Toussaint a los 48 años

Falleció a los 48 años. Crédito: Facebook oficial

Dos años después, el 17 de mayo de 2024, el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva reveló a través de sus redes sociales que Verónica había perdido la batalla contra el cáncer y falleció a los 48 años de edad. De manera inmediata, el medio del espectáculo se volcó en mensajes de amor y pronta resignación a su familia.

De acuerdo con información que compartió la conductora en varias entrevistas, se hizo alrededor de 16 quimioterapias que tenían el objetivo que hacer más pequeño el tumor para después extraerlo y someterse a sesiones de radiación, lo que no fue posible, pero aseguró que tendría que seguir luchando.

Sufrió cáncer los últimos dos años. Crédito: Facebook oficial

Así fueron los últimos días de Verónica Toussaint

En este contexto, y a través de su canal de YouTube, el periodista de espectáculos Mich Ruvalcaba aseguró que los últimos días de vida de la también conductora y comediante fueron muy dolorosos; de cuerdo con su declaración, personas cercanas le aseguraron que llevaba varios días hospitalizada.

"Me contaron que pasó unos días muy dolorosos, estos últimos días en el hospital, esto me lo contó una persona muy cercana, me dice 'desde la semana pasada estaba en el hospital', hoy me pasaron información de dónde la llevaron, sí luchó hasta el final, no quería que nadie supiera, fue un cáncer muy agresivo, el último tratamiento fue muy fuerte y doloroso".

Te puede interesar: Verónica Toussaint: al borde de las lágrimas, así se despidieron Eduardo Videgaray y El Estaca de la conductora

Por otra parte, medios locales han informado que al momento de su muerte, Verónica estuvo acompañada en todo momento tanto de su mamá como de otros seres queridos, quienes pudieron despedirse de ella. Hasta el momento, se desconoce el momento exacto en que perdió la vida.