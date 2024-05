Livia Brito le roba un beso a Adrián Uribe y el comediante hasta se olvida de su esposa

¡Un besote! Así se define el momento que Livia Brito y Adrián Uribe vivieron en pleno programa, ya que la actriz cubana sacó su lado más atrevido al decirle al comediante que le haría un regalo. Acto seguido: la protagonista de “Mujer de nadie”le robó un beso al actor, quien reaccionó con total sorpresa, al grado de que hasta se olvidó de su esposa, la modelo brasileña Thuany Martins.

El acalorado momento sucedió en el programa nocturno “De noches, pero sin sueño”, que conduce el actor mexicano, de 51 años de edad. Para darle mayor humor al programa, el presentador de televisión igual le da vida a El Vítor, su icónico personaje que fue parte de las comedias “La Hora Pico”, “Todo Incluido” y “Nosotros los Guapos”.

Libia Brito acudió al programa “De noches, pero sin sueño” y le dio un “regalo” al presentador. Foto: Instagram Livia Brito.

Livia Brito le roba un beso a Adrián Uribe

Como parte del show, llegó uno de los momentos más esperados, el de la kiss cam (cámara del beso). Por lo mismo, Adrián Uribe le pidió a Livia Brito un beso en la mejilla. Sin embargo, la actriz cubana, de 37 años, le dijo que debía ser al revés, que él debía darle a ella un besó en la mejilla, de modo que el presentador en el rol de El Vítor accedió, sin imaginar que la actriz giraría su cara para robarle un beso.

“Oye, amor mío, amor de mis amores, yo te quiero dar un regalo, bebé”, le dijo la actriz de “La piloto” al actor. De esta manera, anticipó sus intenciones que dejaron casi helado a Adrián Uribe. Posteriormente, llegó el inesperado beso robado, de modo que el comediante expresó “no manches, no manches, no. Sabes qué, se acabó el programa, vámonos de aquí. Es la primera vez que me roban un beso”.

En TikTok, las personas aseguran que Adrián Uribe está en problemas con su esposa, la modelo Thuany Martins. Foto: Instagram Adrián Uribe.

Adrián Uribe, en problemas con su esposa Thuany Martins

Como el momento quedó grabado en video y fue compartido en la cuenta de TikTok de “De noches, pero sin sueño”, numerosas personas reaccionaron, expresando lo siguiente: “No sé si sea casado El Vitor, pero el que va a pagar (las consecuencias) es Adrián Uribe”, “ese Vitor ya está muerto, nada más que no le han avisado” y “¿alguien sabe si sigue vivo después de ese beso”.

Las personas hicieron estos comentarios porque Adrián Uribe tiene una familia con Thuany Martins, con quien se casó en 2022. Además, comparte dos hijos con su esposa, quien tiene 31 años y es originaria de Brasil. Sin embargo, otras personas tomaron el beso robado con humor e incluso expusieron que El Vitor es un “suertudo” porque “se le hizo” recibir un beso de Livia Brito.