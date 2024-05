Qué preguntó Gustavo Adolfo Infante a Karina Torres de Las Perdidas que sus fans se enojaron y exigieron una disculpa de

Gustavo Adolfo Infante se encuentra una vez más en medio de la polémica por comentarios sobre una de las integrantes de "Las Perdidas", aunque en esta ocasión de trata de Karina Torres a quien en una reciente entrevista le hizo comentarios sobre su apariencia física y su peso. En redes sociales, internautas lanzaron críticas contra el periodista de espectáculos por sus preguntas, mismas que, aseguran, habrían incomodado a la influencer por lo que exigieron que se disculpe.

Exigen disculpa de Gustavo Adolfo Infante para Karina Torres

Recientemente Karina Torres fue una de las invitadas al programa "De primera mano", tal y como ha ocurrido con otras influencers como Kimberly "La Más Preciosa" para hablar de sus proyectos; sin embargo, en esta ocasión el público señaló que la youtuber se mostró incómoda ante las preguntas de Gustavo Adolfo Infante sobre su transición de género, su lucha contra las adicciones, su apariencia física y su peso.

“Oye, perdóname, pero no estás nada flaquita, con respeto, estás fornida”, dijo el también conductor luego de que Karina Torres hablara sobre su apariencia cuando saltó a la fama apareciendo en los videos de Wendy Guevara y Paola Suárez que son sus grandes amigas.

“Gustavo, qué pregunta tan desagradable a Karina”, “¿Por qué preguntan eso de las partes íntimas?”, “Ese Gustavo es prófugo del ácido fólico”, “Cada vez peor”, “Todo muy bien, pero Gustavo tan como siempre”, “¿Qué tipo de preguntas son esas?”, “¿No hay respeto por la persona o qué?”, “Que asco ver este tipo de preguntas” y “Que preguntas de mal gusto”, fueron algunos de los comentarios.

Exigen en redes sociales disculpa de Gustavo Adolfo Infante a Karina Torres por "incómodas" preguntas en entrevista. Foto: IG @karina.torrea

Gustavo Adolfo Infante se reconcilia con Wendy Guevara

Esta no es la primera vez que Gustavo Adolfo Infante es blanco de controversia por conflictos con las integrantes de "Las Perdidas", pues en el pasado tuvo una mediática pelea con Wendy Guevara tras su triunfo en "La Casa de los Famosos México", incluso, la llamó "vulgar" y "malagradecida". Al respecto, la influencer no dudó en defenderse y a través de sus redes sociales arremetió en su contra y le pidió no hablar más de ella.

“Me ha atacado mucho, no entiendo en ese cuerpecito, en esa miniatura cuánto odio le cabe al c*brón. Odia a todos, ha de odiar a su mamá. Ni quisiera hablar de él porque en sus programas va a hablar de eso toda la semana”, dijo Guevara sobre Infante en entrevista con Adela Micha. Por otra parte, el conductor calificó como una "falta de respeto" que ella compartiera escena con estrellas como Yuri y Carlos Rivera por su participación en “¿Quién es la máscara?".

Pese a ello, en abril pasado anunciaron su reconciliación, dejando de lado todos los comentarios negativos que se hicieron en el pasado y ganando críticas en redes sociales donde internautas señalaron que Gustavo Adolfo Infante se estaría "colgando" de la fama de la influencer.