Wendy Guevara pone fin a la polémica por video de Madonna y revela si está enojada

Fiel a su estilo, Wendy Guevara decidió poner fin a los rumores que surgieron luego de que fuera una de las invitadas especiales en los conciertos que Madonna ofreció en el Palacio de los de Deportes de la Ciudad de México por su "Celebration Tour". La influencer confesó si es verdad que no fue invitada a la exclusiva fiesta que ofreció la cantante en un club de la capital del país y si es que está molesta porque no la incluyó en el video con el que agradeció a los mexicanos tras sus presentaciones.

¿Wendy Guevara enojada con Madonna?

La intérprete de "Like a Virgin" compartió un video en sus redes sociales con el que agradece el cariño del público en México, aunque en éste sólo aparece la actriz Salma Hayek que fue la última en subir al escenario con la "Reina del pop" como su invitada. El clip fue el detonante de uno de los rumores en el que señalaban que la integrante de "Las Perdidas" estaría molesta por no ser incluida en las imágenes.

“Unos burlándose y otros enojados que porque Madona no me subió. Tampoco subió al actor (Alberto Guerra), no subió el video, nada más subió el de Salma Hayek porque fue el último día, pero la gente de todos modos se enoja y ya les dije que se molestan le marquen a Madonna y le digan”, dijo entre risas la influencer sobre el clip de la cantante por el que indicaron que podría haberla dejado de seguir en Instagram.

Sobre la exclusiva fiesta que ofreció la cantante en un club de la Ciudad de México luego de sus conciertos, Wendy Guevara puntualizó en que sí fue invitada pero no pudo asistir debido a que ya tenía entre sus compromisos de trabajo los Latin American Music Awards 2024 (Latin AMAs), en donde una vez más acaparó las miradas por su participación junto a grandes figuras de la industria como Thalía.

“Yo tenía muchos compromisos también. Además, si me invitó o no me invitó, ni modo, los que se enojan o los que se ríen, a ustedes Madonna no saben ni que nacieron, pero al menos Madonna ya sabe de mi existencia”, añadió.

Wendy Guevara sí habría sido invitada a la fiesta de Madonna en México. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

Polémicas de Wendy Guevara tras concierto de Madonna

Aunque estos no son los únicos rumores que enfrentó la también modelo tras estar en el escenario con Madonna, pues en redes sociales indicaron que la cantante habría despedido a la persona encargada de invitarla. Y es que se difundió un video en el que supuestamente la regaña por su comportamiento durante el concierto, además de que no habrían podido entenderse del todo por el idioma, algo que también desmintió Guevara.

A la controversia se suma el pleito que tuvo la youtuber con el actor Juan Pablo Medina cuando éste intentó tomar asientos que estaban reservados para Wendy Guevara iniciando una discusión con su mánager. Al respecto, el actor no dudó en disculparse: "Estaba un poco frustrado y reaccioné de una manera que nunca he reaccionado, nunca me peleo, no es algo que yo busco, pero es reprobable mi accionar (...) Tengo mucho que aprender y ver que sí puedo llegar a esos lugares y que no va a volver a pasar y que ya sé cómo me voy a controlar”.