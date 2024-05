Karen Polinesia filtra por error el rostro de Alquimia, la hija de Lesslie, y fans aseguran que es idéntica a su mamá

Lesslie Polinesia sorprendió hace unos meses al anunciar que estaba embarazada y en diciembre de 2023 al revelar que su hija Alquimia por fin estaba entre sus brazos, pese a las semanas de preocupación y problemas de salud a los que se enfrentó junto a su primogénita. Después de todo esto, la influencer ha usado sus redes sociales para compartir un pequeño granito de arena de cómo vive su maternidad, misma que se ha visto ensuciada por rumores de una supuesta infidelidad por parte de su pareja.

Aunque en Instagram la youtuber nos ha compartido algunas fotos y videos de su bebé, siempre ha sido muy cuidadosa de no dejar al descubierto su rostro, para así salvaguardar la identidad de la menor de edad, una decisión que han tomado muchas celebridades. Sin embargo, en las últimas horas la influencer y su bebita se volvieron tendencia en redes sociales ya que se filtró un video en el que se alcanza a ver el rostro de su hija.

Karen Polinesia filtra el rostro de Alquimia, la hija de Lesslie Polinesia

Fue hace unos días cuando Karen Polinesia habría filtrado por error el rostro de su sobrina Alquimia y aunque la borró rápidamente de sus historias de Instagram, el video terminó en otras plataformas como TikTok, donde se ha mostrado y censurado su rostro para mantener oculta la identidad de la pequeña.

En la grabación se observa a Rafa cargando a la bebita mientras sus dos perritos salchichas aparecen junto a ellos interactuando con Alquimia. Desde atrás, Karen grabó el momento al parecer sin percatarse que se aprecia el lado izquierdo del rostro de la menor, motivo por el cual horas más tarde eliminó la grabación. Aunque en otras plataformas es posible ver a la menor, se ha pedido eliminar el video y dejar de compartirlo para así no afectar a Lesslie y su decisión de no mostrar a su bebé si ella no lo desea.

Pese a ello, quienes han visto la grabación aseguran que la bebé es idéntica a Lesslie, algo que ha emocionado a los fans de Los Polinesios. "Yo ya vi la cara de Alquimia, se parece a Lesslie", "yo pensé que el primero que filtraría la cara de Alquimia sería Rafa", "por qué se enojan por su cara si todos los bebés son iguales" y "yo la vi y me sentí mal", son algunos de los comentarios de los fans.

La youtuber no se ha posicionado frente a la filtración, pero fans aseguran que esta no es la primera vez que pasa. (Foto: IG @ppteamlesslie)

Piden dejar de difundir el rostro de Alquimia, hija de Lesslie Polinesia

Luego de que las imágenes se volvieron virales, los fans de Los Polinesios han usado las redes sociales para pedir que ya no difundan el video filtrado por Karen, pues cuando Lesslie quiera mostrar a su pequeña, lo hará por su propia cuenta.

"Por favor, respeta la privacidad y la decisión de Less", "se hacen llamar fans, pero no respetan la privacidad que Lesslie pidió para Alquimia", "¿sabes lo que se llama privacidad?" y "¿se saben la de respetar la privacidad? y decisiones o nunca les enseñaron", son algunas de las críticas que dejaron los fans.