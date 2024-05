Yahir confirma que quiere lo mejor para su hijo, pero no ha sido fácil: "el trabajo es mi terapia"

Yahir está de vuelta en la CDMX para seguir sorprendiendo en el teatro y con esto el poder estar cerca de sus fans, pero también de los medios de comunicación. Ahora, después de algún tiempo sin saber sobre la situación con su hijo, el actor reveló algunos detalles sobre el problema que vive con Tristán. Eso sí, el cantante le mandó un bonito mensaje.

Después de la primera puesta en escena de una obra de teatro, el exintegrante de La Academia atendió a los medios de comunicación que sin dudarlo le preguntaron por su relación con su hijo, esto sabiendo que no le gusta hablar mucho del tema. El cantante contestó que no ha sido fácil lidiar con dicha situación, pero que le desea lo mejor.

El actor no tuvo problema en hablar sobre los temas familiares, por lo que decidió contestar sobre cómo ha tenido estómago para tratar la situación de la separación de Tristán. Comenzó dejando claro que era un tema del que dijo que ya no iba a hablar, pero aprovechó para confirmar que le desea lo mejor hoy y siempre a su hijo.

Después del bonito mensaje reveló que el trabajo es la forma en la que ha logrado superar la situación familiar que está viviendo.

"Sé, porque me acabo de enterar, que Tristán está dando algunas notas. Yo quiero lo mejor para mi hijo, es mi niño especial, es el amor de mi vida, mi primera inspiración, mi primera motivación (cuando tenía 19 años). La gente cree que sabe y opina, pero no sabe realmente la relación. Antes no había Instagram, no ventilabas tu vida, cómo vivías con tu chamaco", comenzó su declaración Yahir.