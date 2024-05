Pepe Aguilar habla como nunca de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, y cómo lo impulsaron en la música: "mi papá no me tenía mucha fe"

Pepe Aguilar fue el invitado de esta semana de Yordi Rosado donde decidió abrir su corazón para contar algunos detalles que la gente no conoce de su vida y de su familia. Entre los temas que tocó el intérprete de 'Ni contigo, ni sin ti' reveló como le ha intentado ayudar a Ángela con el tema del hate, pero también mostró ese lado sensible que pocos se atreven a enseñar cuando habló de su madre y la cercanía que siente a pesar de ya no estar en el mundo terrenal.

Durante la entrevista, Pepe contó sobre el nuevo espectáculo que tiene en puerta, pero también sobre temas más personales. Empezó a hablar de sus papás, que en paz descansen, cuando Yordi le preguntó sobre el Día de Muertos y si le hacían una ofrenda. Después de eso fue cuando decidió explicar cómo ha llevado el que su mamá, Flor Silvestre, ya no se encuentra en este mundo. Aguilar tiene claro que está más cerca que nunca.

Yordi le preguntó si era de ir a ver a sus papás a donde se encuentren o si es más de hablar con ellos en una iglesia o en su casa. Pepe confirmó que es de las dos. Le gusta ir a visitarlos, pero también hablar con ellos. Gracias a esa fuerte conexión que tiene con ellos es que sabe que nunca se irán de su lado y por lo que no necesita hacerle altares o celebrarles su día. Eso sí cuando se los festejan él está feliz.

La conexión que tiene con su mamá y su papá es tan fuerte que en ocasiones Pepe tiene ganas de llegar a un lugar y marcarles para contarles lo vivido o el tema en cuestión. El cantante dejó claro que después se da cuenta que no les puede marcar y es cuando hace la conexión de otra forma. Se pone a pensar y les manda una oración.

Si bien es cierto que los padres nunca dirán que tienen un hijo favorito, Pepe tenía claro que él era el favorito de don Antonio Aguilar. El cantante aseguró que en un inicio sentía que su papá quería que su primogénito (Antonio Aguilar Jr.) fuera el que siguiera su legado, pero el paso de los años, más cercanos al final de la vida del don Antonio, la relación entre Pepe y su papá fue muy fuerte y buena.

"Yo creo que yo. No me sentía (el consentido), pero sí había una conexión, sobre todo al final. Al principio mi padre quería que su primogénito, o sea mi hermano Antonio, fuera el mero mero. Me lleva 8 años, entonces cuando nace Pepito era un pilón literalmente, pero no me esperaban. Vine a desajustar todo. El que tenía que ser el exitoso de sus hijos era mi hermano. Al principio mi papá no me tenía mucha fe, pero después cambió y se dio cuenta que era un hombre que me dedicaba por convicción a la música, no sólo porque era su hijo, y que luchaba contra viento y marea para conseguir lo que quería", expresó Pepe.